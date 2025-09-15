Рейтинг@Mail.ru
МВД объявило в розыск бизнесмена Горбунова
18:44 15.09.2025
МВД объявило в розыск бизнесмена Горбунова
2025-09-15T18:44:00+03:00
2025-09-15T18:44:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск екатеринбургского бизнесмена Александра Горбунова по уголовной статье, следует из ведомственной базы розыска, с которой ознакомилось РИА Новости. "Горбунов Александр... основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке. По какой именно статье разыскивается Горбунов, не уточняется.
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск екатеринбургского бизнесмена Александра Горбунова по уголовной статье, следует из ведомственной базы розыска, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Горбунов Александр... основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке.
По какой именно статье разыскивается Горбунов, не уточняется.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В России объявили в розыск комбрига ВСУ
14 сентября, 03:12
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбург
 
 
