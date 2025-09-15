https://ria.ru/20250915/mvd-2042092316.html

МВД объявило в розыск бизнесмена Горбунова

происшествия

россия

екатеринбург

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск екатеринбургского бизнесмена Александра Горбунова по уголовной статье, следует из ведомственной базы розыска, с которой ознакомилось РИА Новости. "Горбунов Александр... основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке. По какой именно статье разыскивается Горбунов, не уточняется.

россия

екатеринбург

происшествия, россия, екатеринбург