Более 190 домов-памятников привели в порядок в Москве за 10 лет

Более 190 домов-памятников привели в порядок в Москве за 10 лет

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Более 190 домов-памятников привели в порядок в Москве за 10 лет в рамках программы капитального ремонта, среди них доходный дом страхового общества "Россия", дом Варваринского акционерного общества домовладельцев и высотка на "Красных Воротах", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за 10 лет обновили и привели в порядок 192 дома-памятника в рамках программы капитального ремонта... Среди них доходный дом страхового общества "Россия", дом Варваринского акционерного общества домовладельцев и высотка на "Красных Воротах", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 2020 года в столице выделяются специальные субсидии для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы.

