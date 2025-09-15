https://ria.ru/20250915/moskva-2042234622.html
Более 190 домов-памятников привели в порядок в Москве за 10 лет
Более 190 домов-памятников привели в порядок в Москве за 10 лет
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Более 190 домов-памятников привели в порядок в Москве за 10 лет в рамках программы капитального ремонта, среди них доходный дом страхового общества "Россия", дом Варваринского акционерного общества домовладельцев и высотка на "Красных Воротах", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за 10 лет обновили и привели в порядок 192 дома-памятника в рамках программы капитального ремонта... Среди них доходный дом страхового общества "Россия", дом Варваринского акционерного общества домовладельцев и высотка на "Красных Воротах", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 2020 года в столице выделяются специальные субсидии для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы.
