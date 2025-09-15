Рейтинг@Mail.ru
Более 190 домов-памятников привели в порядок в Москве за 10 лет
07:34 15.09.2025 (обновлено: 14:58 16.09.2025)
Более 190 домов-памятников привели в порядок в Москве за 10 лет
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Более 190 домов-памятников привели в порядок в Москве за 10 лет в рамках программы капитального ремонта, среди них доходный дом страхового общества "Россия", дом Варваринского акционерного общества домовладельцев и высотка на "Красных Воротах", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за 10 лет обновили и привели в порядок 192 дома-памятника в рамках программы капитального ремонта... Среди них доходный дом страхового общества "Россия", дом Варваринского акционерного общества домовладельцев и высотка на "Красных Воротах", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 2020 года в столице выделяются специальные субсидии для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы.
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Более 190 домов-памятников привели в порядок в Москве за 10 лет в рамках программы капитального ремонта, среди них доходный дом страхового общества "Россия", дом Варваринского акционерного общества домовладельцев и высотка на "Красных Воротах", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за 10 лет обновили и привели в порядок 192 дома-памятника в рамках программы капитального ремонта... Среди них доходный дом страхового общества "Россия", дом Варваринского акционерного общества домовладельцев и высотка на "Красных Воротах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2020 года в столице выделяются специальные субсидии для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы.
Выполнено 80% работ по капремонту крыш жилых домов в Москве
Выполнено 80% работ по капремонту крыш жилых домов в Москве
10 сентября, 16:49
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
