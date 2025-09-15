https://ria.ru/20250915/moskva-2042119963.html

В центре Москвы потушили возгорание оргтехники

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Загорание оргтехники произошло в помещении на улице Солянка в центре Москвы, из здания самостоятельно эвакуировались порядка 30 человек, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В ГУМЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в здании на улице Солянка, дом 16. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило загорание оргтехники в помещении серверной на третьем этаже четырехэтажного административного здания... Принятыми мерами загорание ликвидировано на площади пять квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Согласно открытым источникам, по данному адресу располагается музей "Собрание", коллекция которого насчитывает тысячи произведений искусства разных эпох и стилей. Отмечается, что до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались порядка 30 человек. Пострадавших нет.

