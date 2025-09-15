https://ria.ru/20250915/moskva-2042119963.html
В центре Москвы потушили возгорание оргтехники
В центре Москвы потушили возгорание оргтехники - РИА Новости, 15.09.2025
В центре Москвы потушили возгорание оргтехники
Загорание оргтехники произошло в помещении на улице Солянка в центре Москвы, из здания самостоятельно эвакуировались порядка 30 человек, пострадавших нет,... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T23:30:00+03:00
2025-09-15T23:30:00+03:00
2025-09-15T23:30:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Загорание оргтехники произошло в помещении на улице Солянка в центре Москвы, из здания самостоятельно эвакуировались порядка 30 человек, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В ГУМЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре в здании на улице Солянка, дом 16. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило загорание оргтехники в помещении серверной на третьем этаже четырехэтажного административного здания... Принятыми мерами загорание ликвидировано на площади пять квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Согласно открытым источникам, по данному адресу располагается музей "Собрание", коллекция которого насчитывает тысячи произведений искусства разных эпох и стилей. Отмечается, что до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались порядка 30 человек. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20250915/scherbinka-2042112010.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В центре Москвы потушили возгорание оргтехники
В центре Москвы потушили пожар в здании музея «Собрание»