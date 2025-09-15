https://ria.ru/20250915/moskva-2041965964.html

В Битцевском парке в Москве нашли тело женщины

В Битцевском парке в Москве нашли тело женщины

происшествия

москва

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Тело женщины найдено в Битцевском парке в Москве, предварительно, она покончила с собой, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. В понедельник в Битцевском парке было найдено тело женщины. "По предварительным данным, она покончила с собой", - сказал собеседник агентства. По словам собеседника, женщина состояла на учете в ПНД.

москва

2025

