https://ria.ru/20250915/moskva-2041964818.html

На западе Москвы зарезали мужчину

На западе Москвы зарезали мужчину - РИА Новости, 15.09.2025

На западе Москвы зарезали мужчину

Правоохранители задержали мужчину, который признался в убийстве оппонента в ходе конфликта на Большой Филевской улице, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T09:47:00+03:00

2025-09-15T09:47:00+03:00

2025-09-15T10:05:00+03:00

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041967441_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_58ef0236a12f3e81cdc8095e41a89690.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который признался в убийстве оппонента в ходе конфликта на Большой Филевской улице, сообщает прокуратура Москвы. "На улице Большая Филевская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 31-летний злоумышленник нанес удар ножом в шею своему оппоненту. Пострадавший скончался на месте. Подозреваемый задержан. Вину он признал", - говорится в сообщении. В столичном СК добавили, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250429/sud-2014121783.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)