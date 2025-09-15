На западе Москвы зарезали мужчину

Рейтинг@Mail.ru
09:47 15.09.2025 (обновлено: 10:05 15.09.2025)
Правоохранители задержали мужчину, который признался в убийстве оппонента в ходе конфликта на Большой Филевской улице, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который признался в убийстве оппонента в ходе конфликта на Большой Филевской улице, сообщает прокуратура Москвы. "На улице Большая Филевская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 31-летний злоумышленник нанес удар ножом в шею своему оппоненту. Пострадавший скончался на месте. Подозреваемый задержан. Вину он признал", - говорится в сообщении. В столичном СК добавили, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Место проишествия в Филевском парке на западе Москвы
© Фото : ГСУ СК России по Москве
Место проишествия в Филевском парке на западе Москвы
