https://ria.ru/20250915/moskva-2041964818.html
На западе Москвы зарезали мужчину
На западе Москвы зарезали мужчину - РИА Новости, 15.09.2025
На западе Москвы зарезали мужчину
Правоохранители задержали мужчину, который признался в убийстве оппонента в ходе конфликта на Большой Филевской улице, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T09:47:00+03:00
2025-09-15T09:47:00+03:00
2025-09-15T10:05:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041967441_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_58ef0236a12f3e81cdc8095e41a89690.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который признался в убийстве оппонента в ходе конфликта на Большой Филевской улице, сообщает прокуратура Москвы. "На улице Большая Филевская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 31-летний злоумышленник нанес удар ножом в шею своему оппоненту. Пострадавший скончался на месте. Подозреваемый задержан. Вину он признал", - говорится в сообщении. В столичном СК добавили, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250429/sud-2014121783.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041967441_94:0:1057:722_1920x0_80_0_0_40a71593f79f15ce0cbfa3c3a3bed541.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На западе Москвы зарезали мужчину
В Москве задержали мужчину, обвиняемого в убийстве на Большой Филевской улице