В Грузии задержали мошенника из Израиля, о котором Netflix сняла фильм
В Грузии задержали мошенника из Израиля, о котором Netflix сняла фильм
2025-09-15T14:01:00+03:00
ТБИЛИСИ, 15 сен - РИА Новости. Мошенник из Израиля Саймон Леваев, о котором компания Netflix сняла фильм, был задержан правоохранительными органами Грузии в аэропорту Батуми, сообщает в понедельник грузинская телекомпания "Формула". "Герой документального сериала Netflix Tinder Swindler и известный мошенник Саймон Леваев был задержан в аэропорту Батуми. Он находился в международном розыске по "красному циркуляру" Интерпола. По заявлению адвокатов, причина задержания пока неизвестна. Информацию подтвердили телекомпании "Формула" в МВД Грузии", - сообщает телеканал. Фильм "Аферист из Tinder" был снят режиссером Фелисити Моррис, взяв за основу истории женщин, ставших жертвами израильского афериста Саймона Леваева (настоящее имя — Шимон Хают - ред.). По утверждению ряда СМИ, он выманил у женщин более десяти миллионов долларов.
