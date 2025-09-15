https://ria.ru/20250915/moshennik-2042026378.html

В Грузии задержали мошенника из Израиля, о котором Netflix сняла фильм

В Грузии задержали мошенника из Израиля, о котором Netflix сняла фильм - РИА Новости, 15.09.2025

В Грузии задержали мошенника из Израиля, о котором Netflix сняла фильм

Мошенник из Израиля Саймон Леваев, о котором компания Netflix сняла фильм, был задержан правоохранительными органами Грузии в аэропорту Батуми, сообщает в... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T14:01:00+03:00

2025-09-15T14:01:00+03:00

2025-09-15T14:01:00+03:00

в мире

грузия

израиль

батуми

интерпол

netflix

мошенники

мошенничество

ТБИЛИСИ, 15 сен - РИА Новости. Мошенник из Израиля Саймон Леваев, о котором компания Netflix сняла фильм, был задержан правоохранительными органами Грузии в аэропорту Батуми, сообщает в понедельник грузинская телекомпания "Формула". "Герой документального сериала Netflix Tinder Swindler и известный мошенник Саймон Леваев был задержан в аэропорту Батуми. Он находился в международном розыске по "красному циркуляру" Интерпола. По заявлению адвокатов, причина задержания пока неизвестна. Информацию подтвердили телекомпании "Формула" в МВД Грузии", - сообщает телеканал. Фильм "Аферист из Tinder" был снят режиссером Фелисити Моррис, взяв за основу истории женщин, ставших жертвами израильского афериста Саймона Леваева (настоящее имя — Шимон Хают - ред.). По утверждению ряда СМИ, он выманил у женщин более десяти миллионов долларов.

грузия

израиль

батуми

2025

Новости

в мире, грузия, израиль, батуми, интерпол, netflix, мошенники, мошенничество, мвд грузии