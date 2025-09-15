Рейтинг@Mail.ru
В Грузии задержали мошенника из Израиля, о котором Netflix сняла фильм - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/moshennik-2042026378.html
В Грузии задержали мошенника из Израиля, о котором Netflix сняла фильм
В Грузии задержали мошенника из Израиля, о котором Netflix сняла фильм - РИА Новости, 15.09.2025
В Грузии задержали мошенника из Израиля, о котором Netflix сняла фильм
Мошенник из Израиля Саймон Леваев, о котором компания Netflix сняла фильм, был задержан правоохранительными органами Грузии в аэропорту Батуми, сообщает в... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T14:01:00+03:00
2025-09-15T14:01:00+03:00
в мире
грузия
израиль
батуми
интерпол
netflix
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042025780_0:0:924:519_1920x0_80_0_0_af3b373cce9215c7f8154118336ae07d.jpg
ТБИЛИСИ, 15 сен - РИА Новости. Мошенник из Израиля Саймон Леваев, о котором компания Netflix сняла фильм, был задержан правоохранительными органами Грузии в аэропорту Батуми, сообщает в понедельник грузинская телекомпания "Формула". "Герой документального сериала Netflix Tinder Swindler и известный мошенник Саймон Леваев был задержан в аэропорту Батуми. Он находился в международном розыске по "красному циркуляру" Интерпола. По заявлению адвокатов, причина задержания пока неизвестна. Информацию подтвердили телекомпании "Формула" в МВД Грузии", - сообщает телеканал. Фильм "Аферист из Tinder" был снят режиссером Фелисити Моррис, взяв за основу истории женщин, ставших жертвами израильского афериста Саймона Леваева (настоящее имя — Шимон Хают - ред.). По утверждению ряда СМИ, он выманил у женщин более десяти миллионов долларов.
https://ria.ru/20250912/moshenniki-2041421000.html
грузия
израиль
батуми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042025780_0:0:924:693_1920x0_80_0_0_b49afae550f336ac7abb0765424d68b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, израиль, батуми, интерпол, netflix, мошенники, мошенничество, мвд грузии
В мире, Грузия, Израиль, Батуми, Интерпол, Netflix, мошенники, Мошенничество, МВД Грузии
В Грузии задержали мошенника из Израиля, о котором Netflix сняла фильм

В Грузии задержали героя фильма "Аферист из Tinder" Леваева

© Фото : соцсетиСаймон Леваев
Саймон Леваев - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : соцсети
Саймон Леваев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 15 сен - РИА Новости. Мошенник из Израиля Саймон Леваев, о котором компания Netflix сняла фильм, был задержан правоохранительными органами Грузии в аэропорту Батуми, сообщает в понедельник грузинская телекомпания "Формула".
"Герой документального сериала Netflix Tinder Swindler и известный мошенник Саймон Леваев был задержан в аэропорту Батуми. Он находился в международном розыске по "красному циркуляру" Интерпола. По заявлению адвокатов, причина задержания пока неизвестна. Информацию подтвердили телекомпании "Формула" в МВД Грузии", - сообщает телеканал.
© Фото : соцсетиСаймон Леваев
Саймон Леваев - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : соцсети
Саймон Леваев
Фильм "Аферист из Tinder" был снят режиссером Фелисити Моррис, взяв за основу истории женщин, ставших жертвами израильского афериста Саймона Леваева (настоящее имя — Шимон Хают - ред.). По утверждению ряда СМИ, он выманил у женщин более десяти миллионов долларов.
Правоохранительные органы Казахстана, России и Киргизии совместно ликвидировали международный канал кибермошенничества - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Полиция Казахстана, России и Киргизии раскрыла канал кибермошенничества
12 сентября, 12:29
 
В миреГрузияИзраильБатумиИнтерполNetflixмошенникиМошенничествоМВД Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала