ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 15.09.2025
09:12 15.09.2025 (обновлено: 11:56 15.09.2025)
ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества
общество
центральный банк рф (цб рф)
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме, при которой аферисты выдают себя за школьных психологов. "Они рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, сообщая, что их ребенок якобы не прошел обязательное тестирование. Сценарий завершается "дистанционными проверками" и передачей денег и ценностей лжекурьеру", — говорится в сообщении банка. В ходе звонка аферисты предлагают заново пройти тест по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, что дает им возможность получить доступ к личной информации, а иногда и к аккаунтам в банках. Далее злоумышленники предупреждают своих жертв об утечке данных или угрозе уголовной ответственности за действия, якобы совершенные от их имени. Они запугивают как несовершеннолетних, так и их родителей, требуя записать видео с "проверкой" дома, в ходе которой необходимо собрать ценные предметы и деньги для передачи курьеру. Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин отметил, что мошенники стали применять более изощренные методы, в том числе психологическое давление. Он напомнил, что представители Центробанка или финмониторинга никогда не позвонят обычным людям. Вице-президент подчеркнул, что важно критически воспринимать любые утверждения незнакомых собеседников, сохранять трезвость ума, а в лучшем случае просто завершить разговор.Кроме того, он призвал проводить беседы с детьми, чтобы они в любой непонятной ситуации прежде чем что-либо предпринимать, советовались со взрослыми.Летом, во время вступительных экзаменов, аферисты также выдавали себя за школьных психологов и собирали личные данные и реквизиты документов взрослых и детей для якобы характеристики ученика. Целью таких звонков является получение доступа к аккаунтам государственных сервисов, банков или использование полученной информации в схемах социальной инженерии, добавили в ВТБ.
общество, центральный банк рф (цб рф)
Общество, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества

ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества со школьными психологами

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме, при которой аферисты выдают себя за школьных психологов.
"Они рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, сообщая, что их ребенок якобы не прошел обязательное тестирование. Сценарий завершается "дистанционными проверками" и передачей денег и ценностей лжекурьеру", — говорится в сообщении банка.
В ходе звонка аферисты предлагают заново пройти тест по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, что дает им возможность получить доступ к личной информации, а иногда и к аккаунтам в банках. Далее злоумышленники предупреждают своих жертв об утечке данных или угрозе уголовной ответственности за действия, якобы совершенные от их имени.
Они запугивают как несовершеннолетних, так и их родителей, требуя записать видео с "проверкой" дома, в ходе которой необходимо собрать ценные предметы и деньги для передачи курьеру.
Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин отметил, что мошенники стали применять более изощренные методы, в том числе психологическое давление. Он напомнил, что представители Центробанка или финмониторинга никогда не позвонят обычным людям. Вице-президент подчеркнул, что важно критически воспринимать любые утверждения незнакомых собеседников, сохранять трезвость ума, а в лучшем случае просто завершить разговор.
Кроме того, он призвал проводить беседы с детьми, чтобы они в любой непонятной ситуации прежде чем что-либо предпринимать, советовались со взрослыми.
Летом, во время вступительных экзаменов, аферисты также выдавали себя за школьных психологов и собирали личные данные и реквизиты документов взрослых и детей для якобы характеристики ученика. Целью таких звонков является получение доступа к аккаунтам государственных сервисов, банков или использование полученной информации в схемах социальной инженерии, добавили в ВТБ.
