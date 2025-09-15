https://ria.ru/20250915/mosgorsud-2042074354.html
Заочный арест сына режиссера Кирющенко признали законным
Заочный арест сына режиссера Кирющенко признали законным
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест одного из лидеров "Русского добровольческого корпуса"* Василия Кирющенко, сына режиссера сериалов "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа" Алексея Кирющенко, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Постановление Коптевского районного суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Об аресте Кирющенко стало известно в конце июля. По данным суда, ему вменяют участие в деятельности организации, признанной в России террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Ранее МВД объявило его в розыск. В июне Кирющенко был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. В правоохранительных органах рассказывали РИА Новости, что Кирющенко - один из лидеров РДК. В отношении него в России расследуются дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ). "Русский добровольческий корпус" сформирован в 2022 году. В него вошли выходцы из России, которые сбежали на Украину, чтобы действовать против РФ, в том числе с оружием в руках.* Запрещенная в России террористическая организация.
