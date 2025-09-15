https://ria.ru/20250915/mosgorsud-2042074354.html

Заочный арест сына режиссера Кирющенко признали законным

Заочный арест сына режиссера Кирющенко признали законным - РИА Новости, 15.09.2025

Заочный арест сына режиссера Кирющенко признали законным

Мосгорсуд признал законным заочный арест одного из лидеров "Русского добровольческого корпуса"* Василия Кирющенко, сына режиссера сериалов "Моя прекрасная няня" РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T17:25:00+03:00

2025-09-15T17:25:00+03:00

2025-09-15T17:25:00+03:00

россия

москва

украина

московский городской суд

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест одного из лидеров "Русского добровольческого корпуса"* Василия Кирющенко, сына режиссера сериалов "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа" Алексея Кирющенко, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Постановление Коптевского районного суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Об аресте Кирющенко стало известно в конце июля. По данным суда, ему вменяют участие в деятельности организации, признанной в России террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Ранее МВД объявило его в розыск. В июне Кирющенко был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. В правоохранительных органах рассказывали РИА Новости, что Кирющенко - один из лидеров РДК. В отношении него в России расследуются дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ). "Русский добровольческий корпус" сформирован в 2022 году. В него вошли выходцы из России, которые сбежали на Украину, чтобы действовать против РФ, в том числе с оружием в руках.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250819/ukraina-2036378745.html

https://ria.ru/20250408/peterburg-2009947673.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, украина, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия