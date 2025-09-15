Рейтинг@Mail.ru
Промышленно-энергетический форум TNF 2025
Промышленно-энергетический форум TNF 2025
 
19:36 15.09.2025
Моор: число продуктов импортозамещения в нефтесервисе резко выросло
2025-09-15T19:36:00+03:00
2025-09-15T19:36:00+03:00
промышленно-энергетический форум tnf 2025
тюменская область
александр моор
ТЮМЕНЬ, 15 сен - РИА Новости. Количество продуктов импортозамещения в нефтесервисной отрасли резко выросло по сравнению с 2021-2022 годами, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Мы многое научились делать. Если посмотреть на динамику нашей выставки (TNF EXPO) и сравнить с 2021 или 2022 годами, количество продуктов реального импортозамещения резко выросло, причем, вырос уровень сложности", - рассказал губернатор корреспонденту РИА Новости на полях Промышленно-энергетического форума TNF 2025. Он привел в пример флот ГРП (комплекс оборудования для гидроразрыва пласта с целью увеличения добычи нефти и газа), где практически все оборудование смогли заменить на российское. Также, по его словам, появилось очень много программного обеспечения с применением ИИ, которое нефтяники используют как для анализа месторождений, так и для управления непосредственно добычей. "Все, что было импортное, сегодня замещается. Не говоря уже о каких-то простых вещах, отдельных элементах, узлах, которые сегодня наши ребята выпускают, причем из материалов, позволяющих повышать эффективность использования. Путь этот длинный, но мы научились это делать, и в итоге наша промышленность получила мощный импульс развития. Уверен, что по ключевым направлениям мы сможем сделать себя действительно независимыми и производить продукцию мирового уровня", - заметил губернатор. Он добавил, что в импортозамещении оборудования большую роль играет малый и средний бизнес. "Больше половины компаний на нашей выставке — это компании малого и среднего бизнеса. Именно они могут очень быстро и эффективно реагировать на все вызовы. Но в одиночку они не могут стать подрядчиком крупных заказчиков. Их нужно консолидировать, выстраивая нужные кооперационные цепочки, и делая один большой продукт. Тогда каждый участник этого консорциума может быть очень эффективным", - заключил Моор. Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 15 по 18 сентября.
ТЮМЕНЬ, 15 сен - РИА Новости. Количество продуктов импортозамещения в нефтесервисной отрасли резко выросло по сравнению с 2021-2022 годами, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Мы многое научились делать. Если посмотреть на динамику нашей выставки (TNF EXPO) и сравнить с 2021 или 2022 годами, количество продуктов реального импортозамещения резко выросло, причем, вырос уровень сложности", - рассказал губернатор корреспонденту РИА Новости на полях Промышленно-энергетического форума TNF 2025.
Он привел в пример флот ГРП (комплекс оборудования для гидроразрыва пласта с целью увеличения добычи нефти и газа), где практически все оборудование смогли заменить на российское. Также, по его словам, появилось очень много программного обеспечения с применением ИИ, которое нефтяники используют как для анализа месторождений, так и для управления непосредственно добычей.
"Все, что было импортное, сегодня замещается. Не говоря уже о каких-то простых вещах, отдельных элементах, узлах, которые сегодня наши ребята выпускают, причем из материалов, позволяющих повышать эффективность использования. Путь этот длинный, но мы научились это делать, и в итоге наша промышленность получила мощный импульс развития. Уверен, что по ключевым направлениям мы сможем сделать себя действительно независимыми и производить продукцию мирового уровня", - заметил губернатор.
Он добавил, что в импортозамещении оборудования большую роль играет малый и средний бизнес.
"Больше половины компаний на нашей выставке — это компании малого и среднего бизнеса. Именно они могут очень быстро и эффективно реагировать на все вызовы. Но в одиночку они не могут стать подрядчиком крупных заказчиков. Их нужно консолидировать, выстраивая нужные кооперационные цепочки, и делая один большой продукт. Тогда каждый участник этого консорциума может быть очень эффективным", - заключил Моор.
Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 15 по 18 сентября.
