https://ria.ru/20250915/moor-2042099282.html

Моор: число продуктов импортозамещения в нефтесервисе резко выросло

Моор: число продуктов импортозамещения в нефтесервисе резко выросло - РИА Новости, 15.09.2025

Моор: число продуктов импортозамещения в нефтесервисе резко выросло

Количество продуктов импортозамещения в нефтесервисной отрасли резко выросло по сравнению с 2021-2022 годами, сообщил губернатор Тюменской области Александр... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T19:36:00+03:00

2025-09-15T19:36:00+03:00

2025-09-15T19:36:00+03:00

промышленно-энергетический форум tnf 2025

тюменская область

александр моор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042098244_0:0:2832:1594_1920x0_80_0_0_e3560774bada50b23321c6a54a570f20.jpg

ТЮМЕНЬ, 15 сен - РИА Новости. Количество продуктов импортозамещения в нефтесервисной отрасли резко выросло по сравнению с 2021-2022 годами, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Мы многое научились делать. Если посмотреть на динамику нашей выставки (TNF EXPO) и сравнить с 2021 или 2022 годами, количество продуктов реального импортозамещения резко выросло, причем, вырос уровень сложности", - рассказал губернатор корреспонденту РИА Новости на полях Промышленно-энергетического форума TNF 2025. Он привел в пример флот ГРП (комплекс оборудования для гидроразрыва пласта с целью увеличения добычи нефти и газа), где практически все оборудование смогли заменить на российское. Также, по его словам, появилось очень много программного обеспечения с применением ИИ, которое нефтяники используют как для анализа месторождений, так и для управления непосредственно добычей. "Все, что было импортное, сегодня замещается. Не говоря уже о каких-то простых вещах, отдельных элементах, узлах, которые сегодня наши ребята выпускают, причем из материалов, позволяющих повышать эффективность использования. Путь этот длинный, но мы научились это делать, и в итоге наша промышленность получила мощный импульс развития. Уверен, что по ключевым направлениям мы сможем сделать себя действительно независимыми и производить продукцию мирового уровня", - заметил губернатор. Он добавил, что в импортозамещении оборудования большую роль играет малый и средний бизнес. "Больше половины компаний на нашей выставке — это компании малого и среднего бизнеса. Именно они могут очень быстро и эффективно реагировать на все вызовы. Но в одиночку они не могут стать подрядчиком крупных заказчиков. Их нужно консолидировать, выстраивая нужные кооперационные цепочки, и делая один большой продукт. Тогда каждый участник этого консорциума может быть очень эффективным", - заключил Моор. Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 15 по 18 сентября.

https://ria.ru/20250915/tyumen-2042099130.html

https://ria.ru/20250915/tnf-2042065924.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, александр моор