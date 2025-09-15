Моор: инвестиции в Тюменскую область выросли на 15% в I полугодии

https://ria.ru/20250915/moor-2042098860.html
ТЮМЕНЬ, 15 сен - РИА Новости. Рост инвестиций в Тюменской области в первом полугодии 2025 года составил 15% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил РИА Новости губернатор области Александр Моор. "Наше преимущество в том, что у нас есть долгосрочная стратегия развития, которой мы придерживаемся, но при этом мы достаточно гибки для того, чтобы оперативно реагировать на меняющиеся обстоятельства. Долгосрочная стратегия дает всем компаниям, которые уже работают в Тюменской области и которые только присматриваются, понимание того, что здесь можно работать на долгосрочной основе, правила игры меняться не будут, преференции и льготы сохранятся. В подтверждение моих слов скажу, что рост инвестиций в первом полугодии 2025 года составил 15% к 2024 году, и по итогам года мы будем в плюсе", - рассказал губернатор на полях Промышленно-энергетического форума TNF 2025. Он также отметил, что достаточно жесткая денежная политика ЦБ рано или поздно приведет к снижению инфляции до целевых уровней, и тогда у регулятора появится возможность для дальнейшего снижения ставки. "Тогда многие проекты, которые сегодня притормаживаются, будут запущены, и мы продолжим набирать темп. Именно для этого нужно проводить сейчас такие форумы и выставки, чтобы хотя бы на уровне мозговых штурмов уже быть готовыми к активизации проектов. Последовательная долгосрочная политика, позволяет нам быть уверенными, что проекты в нефтегазовой сфере, в нефтехимии, в промышленности будут реализовываться, и действующие предприятия будут расширяться", - указал Моор. Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 15 по 18 сентября.
