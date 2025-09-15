Оппозиция просит наказать Санду за вмешательство в избирательную кампанию
КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Оппозиционная Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) направила жалобу в ЦИК страны, в которой просит наказать президента Майю Санду за вмешательство в избирательную кампанию, сообщила пресс-служба политсилы.
"ЛДПМ направляет жалобу в Центральную избирательную комиссию с просьбой установить и наказать недопустимое вмешательство президента Республики Молдова Майи Санду в избирательную кампанию по выборам в парламент… Мы выступаем против превращения зарубежных визитов и президентской деятельности в инструмент предвыборной мобилизации, использования административного ресурса в политических целях", - говорится в тексте жалобы.
Либерал-демократы отметили, что с 1 мая по 10 сентября Санду совершила ряд зарубежных визитов, эти поездки постоянно включали встречи с молдавской диаспорой и были похожи на предвыборную агитацию. В ЛДПМ отметили, что действия Санду грубо нарушают конституцию, согласно которой президент должен соблюдать нейтралитет.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.