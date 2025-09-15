Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция просит наказать Санду за вмешательство в избирательную кампанию - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/moldaviya-2042094798.html
Оппозиция просит наказать Санду за вмешательство в избирательную кампанию
Оппозиция просит наказать Санду за вмешательство в избирательную кампанию - РИА Новости, 15.09.2025
Оппозиция просит наказать Санду за вмешательство в избирательную кампанию
Оппозиционная Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) направила жалобу в ЦИК страны, в которой просит наказать президента Майю Санду за вмешательство... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T19:09:00+03:00
2025-09-15T19:09:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
евгения гуцул
либерально-демократическая партия молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685586_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_9445817956ded968bd58d9349c7f7e8a.jpg
КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Оппозиционная Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) направила жалобу в ЦИК страны, в которой просит наказать президента Майю Санду за вмешательство в избирательную кампанию, сообщила пресс-служба политсилы. "ЛДПМ направляет жалобу в Центральную избирательную комиссию с просьбой установить и наказать недопустимое вмешательство президента Республики Молдова Майи Санду в избирательную кампанию по выборам в парламент… Мы выступаем против превращения зарубежных визитов и президентской деятельности в инструмент предвыборной мобилизации, использования административного ресурса в политических целях", - говорится в тексте жалобы. Либерал-демократы отметили, что с 1 мая по 10 сентября Санду совершила ряд зарубежных визитов, эти поездки постоянно включали встречи с молдавской диаспорой и были похожи на предвыборную агитацию. В ЛДПМ отметили, что действия Санду грубо нарушают конституцию, согласно которой президент должен соблюдать нейтралитет. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250915/moldaviya-2042092829.html
https://ria.ru/20250915/moldaviya-2042091300.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685586_125:3:2135:1511_1920x0_80_0_0_132bf78f8198eb55bbb3a0a4453c60da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, либерально-демократическая партия молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Либерально-демократическая партия Молдавии
Оппозиция просит наказать Санду за вмешательство в избирательную кампанию

ЛДПМ просит ЦИК наказать Санду за вмешательство в избирательную кампанию

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Оппозиционная Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) направила жалобу в ЦИК страны, в которой просит наказать президента Майю Санду за вмешательство в избирательную кампанию, сообщила пресс-служба политсилы.
"ЛДПМ направляет жалобу в Центральную избирательную комиссию с просьбой установить и наказать недопустимое вмешательство президента Республики Молдова Майи Санду в избирательную кампанию по выборам в парламент… Мы выступаем против превращения зарубежных визитов и президентской деятельности в инструмент предвыборной мобилизации, использования административного ресурса в политических целях", - говорится в тексте жалобы.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В Молдавии власти запустили репрессии против конкурентов, считает оппозиция
Вчера, 18:53
Либерал-демократы отметили, что с 1 мая по 10 сентября Санду совершила ряд зарубежных визитов, эти поездки постоянно включали встречи с молдавской диаспорой и были похожи на предвыборную агитацию. В ЛДПМ отметили, что действия Санду грубо нарушают конституцию, согласно которой президент должен соблюдать нейтралитет.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В Молдавии Партия коммунистов сообщила, что власти запугивают избирателей
Вчера, 18:37
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияМайя СандуЕвгения ГуцулЛиберально-демократическая партия Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала