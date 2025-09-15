В Молдавии власти запустили репрессии против конкурентов, считает оппозиция
"Сердце Молдовы": правящая партия запустила новый этап репрессий
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Правящая партия в Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) запустила очередной этап репрессий в виде сфабрикованных уголовных дел, чтобы избавиться от конкурентов на парламентских выборах, утверждает пресс-служба входящей в оппозиционный Патриотический блок партии "Сердце Молдовы".
"После обысков, сфабрикованных дел, грязных информационных атак и санкций, о которых мы последовательно сообщали и успешно разоблачали, режим перешёл к следующему этапу репрессий. Председатель партии Ирина Влах вызвана во вторник, 16 сентября, в Главное управление полиции Кишинёва, где, по имеющейся у нас информации, ей сообщат о возбуждении очередного уголовного дела против "Сердца Молдовы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте партии.
Кроме того, оппозиция утверждает, что псевдожурналисты и "эксперты" получили задание создать необходимый информационный фон, некоторые уже запустили поток лжи, другие готовятся к очередным "расследованиям".
"Все должны знать, как грязно и цинично действует власть. Обращаемся к независимым наблюдателям с призывом документировать каждое преступление, совершаемое режимом ПДС. Каждое новое сфабрикованное дело против нашей команды - это тысячи новых сторонников. У нас есть воля, решимость и поддержка народа, чтобы довести борьбу до конца - до полного освобождения Молдавии от преступной группировки ПДС", - подчеркивают в партии "Сердце Молдовы".
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.