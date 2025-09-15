https://ria.ru/20250915/moldaviya-2042092829.html

В Молдавии власти запустили репрессии против конкурентов, считает оппозиция

В Молдавии власти запустили репрессии против конкурентов, считает оппозиция - РИА Новости, 15.09.2025

В Молдавии власти запустили репрессии против конкурентов, считает оппозиция

Правящая партия в Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) запустила очередной этап репрессий в виде сфабрикованных уголовных дел, чтобы избавиться от... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T18:53:00+03:00

2025-09-15T18:53:00+03:00

2025-09-15T18:53:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

ирина влах

евгения гуцул

парламентские выборы в молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Правящая партия в Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) запустила очередной этап репрессий в виде сфабрикованных уголовных дел, чтобы избавиться от конкурентов на парламентских выборах, утверждает пресс-служба входящей в оппозиционный Патриотический блок партии "Сердце Молдовы". "После обысков, сфабрикованных дел, грязных информационных атак и санкций, о которых мы последовательно сообщали и успешно разоблачали, режим перешёл к следующему этапу репрессий. Председатель партии Ирина Влах вызвана во вторник, 16 сентября, в Главное управление полиции Кишинёва, где, по имеющейся у нас информации, ей сообщат о возбуждении очередного уголовного дела против "Сердца Молдовы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте партии. Кроме того, оппозиция утверждает, что псевдожурналисты и "эксперты" получили задание создать необходимый информационный фон, некоторые уже запустили поток лжи, другие готовятся к очередным "расследованиям". "Все должны знать, как грязно и цинично действует власть. Обращаемся к независимым наблюдателям с призывом документировать каждое преступление, совершаемое режимом ПДС. Каждое новое сфабрикованное дело против нашей команды - это тысячи новых сторонников. У нас есть воля, решимость и поддержка народа, чтобы довести борьбу до конца - до полного освобождения Молдавии от преступной группировки ПДС", - подчеркивают в партии "Сердце Молдовы". Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250915/moldaviya-2042091300.html

https://ria.ru/20250915/moldavija-2042064160.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, ирина влах, евгения гуцул, парламентские выборы в молдавии