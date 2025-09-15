https://ria.ru/20250915/moldavija-2042064160.html

В Молдавии обвинили Санду в превращении демократии в монополию

В Молдавии обвинили Санду в превращении демократии в монополию - РИА Новости, 15.09.2025

В Молдавии обвинили Санду в превращении демократии в монополию

15.09.2025

Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) превратили демократию в монополию, мешая другим политсилам участвовать в...

КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) превратили демократию в монополию, мешая другим политсилам участвовать в выборах, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека. "Предстоящие парламентские выборы должны были стать выражением воли народа, но ПДС и Майя Санду превратили демократию в монополию. Они запретили нам участвовать, опасаясь, что мы расскажем правду и предложим реальные решения для внешней политики Молдавии. ПДС и Майя Санду заблокировали нашу программу, но они не смогут подавить желание народа жить в мире и достоинстве", - написал Боля в Telegram-канале. Он отметил, что Молдавия нуждается в мире, равновесии и уважении, оппозиция была бы готова отстаивать нейтралитет республики и восстанавливать отношения с СНГ. "Мы укрепляли бы международные экономические связи с различными странами ради реальных инвестиций, создания новых рабочих мест и повышения уровня жизни в нашей стране, а не ради громких лозунгов и фотографий на саммитах. Такой была наша концепция: нейтральная, безопасная, уважаемая и открытая для сотрудничества Молдавия", - добавил депутат. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

