11:39 15.09.2025
Мишустин призвал повышать доступность авиаперелетов
общество
россия
михаил мишустин
дальний восток
владивосток
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал повышать доступность авиаперелетов для людей и совершенствовать инфраструктуру аэропортов, особенно в тех регионах, где нет транспортной альтернативы самолетам. Глава кабмина на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил, что правительство расширило программу льготных перелетов на Дальнем Востоке, включив в нее маршрут Владивосток - Петропавловск-Камчатский. "Нужно, конечно, продолжать принимать все необходимые решения для поддержки воздушного транспорта, повышения его доступности для людей, совершенствовать инфраструктуру, строить новые аэропорты, ремонтировать полосы и аэропорты, которые на сегодняшний день имеют высокий износ, и особенно в тех регионах, где нет альтернативы самолетам", - подчеркнул Мишустин.
общество, россия, михаил мишустин, дальний восток, владивосток
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Дальний Восток, Владивосток
