https://ria.ru/20250915/mishustin-2041991467.html
Мишустин призвал повышать доступность авиаперелетов
Мишустин призвал повышать доступность авиаперелетов - РИА Новости, 15.09.2025
Мишустин призвал повышать доступность авиаперелетов
Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал повышать доступность авиаперелетов для людей и совершенствовать инфраструктуру аэропортов, особенно в тех... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T11:39:00+03:00
2025-09-15T11:39:00+03:00
2025-09-15T11:39:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
дальний восток
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041978050_0:68:2905:1702_1920x0_80_0_0_039daf0a9ebb508344da60c709486e6e.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал повышать доступность авиаперелетов для людей и совершенствовать инфраструктуру аэропортов, особенно в тех регионах, где нет транспортной альтернативы самолетам. Глава кабмина на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил, что правительство расширило программу льготных перелетов на Дальнем Востоке, включив в нее маршрут Владивосток - Петропавловск-Камчатский. "Нужно, конечно, продолжать принимать все необходимые решения для поддержки воздушного транспорта, повышения его доступности для людей, совершенствовать инфраструктуру, строить новые аэропорты, ремонтировать полосы и аэропорты, которые на сегодняшний день имеют высокий износ, и особенно в тех регионах, где нет альтернативы самолетам", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20250905/mintrans-2039921447.html
россия
дальний восток
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041978050_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eefe85cbba437de4ee5af92f574bd2e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, дальний восток, владивосток
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Дальний Восток, Владивосток
Мишустин призвал повышать доступность авиаперелетов
Мишустин заявил о необходимости совершенствовать инфраструктуру аэропортов