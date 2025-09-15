В Минске обвинили ЕС в нарушении норм пропуска транспорта через границу
Орловский: страны ЕС умышленно нарушает таможенные соглашения с Белоруссией
Флаг Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Соседние страны Евросоюза умышленно нарушают соглашения по количеству пропускаемого через границу с Белоруссией транспорта, заявил председатель государственного таможенного комитета республики Владимир Орловский.
"Нарушают соглашение. Причем принимают меньше - умышленно. То есть вся инфраструктура есть, пункты пропуска, техника... Раз принимают автомобилей меньше, на нашей стороне образуются очереди", - сказал Орловский в ходе доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Слова Орловского приводит агентство Белта.
Глава белорусского таможенного комитета привел пример, что если на литовском направлении можно оформлять 500-600 грузовиков, то реально пропускают только до 100 машин. "На границе ситуация сложная", - отметил Орловский. Однако, по его словам, белорусская сторона принимает все возможные меры, чтобы ускорить прохождение транспорта через границу. "На въезд к нам в страну как грузы, так и легковые машины, физических лиц, мы оформляем максимально быстро. Конечно, контроль есть, контроль обязательный. Но специальной какой-то затяжки времени не допускаем. Что касается выезда, здесь все зависит от сопредельной стороны. Сколько берут, столько мы и оформляем на выезд. Пропускают автомобилей к себе в разы меньше, чем установлено нашими соглашениями", - сказал глава белорусского ведомства.
Агентство также приводит данные таможенного комитета, что ситуация с очередями на границе из-за преднамеренных действий сопредельных стран остается сложной. Отмечается, что перед действующими в настоящее время двумя литовскими и одним латвийским пунктами пропуска в очередях на выезд ежедневно находится порядка 300-400 грузовых автомобилей, ожидание выезда составляет 5-7 суток. А по польскому направлению до закрытия здесь Варшавой движения ожидание составляло до суток.
По легковому направлению на литовском и латвийском участках границы очередь на выезд составляет до 300 легковых автомобилей (время ожидания - до суток). Вблизи пункта пропуска "Брест" очередь автомобилей, ожидавших выезда в Польшу, в августе доходила до 5 тысяч, автобусов - до 150 единиц, время ожидания выезда составляло до 8 дней.