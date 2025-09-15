https://ria.ru/20250915/minsk-2042034533.html

В Минске обвинили ЕС в нарушении норм пропуска транспорта через границу

В Минске обвинили ЕС в нарушении норм пропуска транспорта через границу - РИА Новости, 15.09.2025

В Минске обвинили ЕС в нарушении норм пропуска транспорта через границу

Соседние страны Евросоюза умышленно нарушают соглашения по количеству пропускаемого через границу с Белоруссией транспорта, заявил председатель государственного РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T14:55:00+03:00

2025-09-15T14:55:00+03:00

2025-09-15T14:55:00+03:00

в мире

белоруссия

минск

варшава

александр лукашенко

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020958989_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d97962e00be8790249e3b6231f0d3fd.jpg

МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Соседние страны Евросоюза умышленно нарушают соглашения по количеству пропускаемого через границу с Белоруссией транспорта, заявил председатель государственного таможенного комитета республики Владимир Орловский. "Нарушают соглашение. Причем принимают меньше - умышленно. То есть вся инфраструктура есть, пункты пропуска, техника... Раз принимают автомобилей меньше, на нашей стороне образуются очереди", - сказал Орловский в ходе доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Слова Орловского приводит агентство Белта. Глава белорусского таможенного комитета привел пример, что если на литовском направлении можно оформлять 500-600 грузовиков, то реально пропускают только до 100 машин. "На границе ситуация сложная", - отметил Орловский. Однако, по его словам, белорусская сторона принимает все возможные меры, чтобы ускорить прохождение транспорта через границу. "На въезд к нам в страну как грузы, так и легковые машины, физических лиц, мы оформляем максимально быстро. Конечно, контроль есть, контроль обязательный. Но специальной какой-то затяжки времени не допускаем. Что касается выезда, здесь все зависит от сопредельной стороны. Сколько берут, столько мы и оформляем на выезд. Пропускают автомобилей к себе в разы меньше, чем установлено нашими соглашениями", - сказал глава белорусского ведомства. Агентство также приводит данные таможенного комитета, что ситуация с очередями на границе из-за преднамеренных действий сопредельных стран остается сложной. Отмечается, что перед действующими в настоящее время двумя литовскими и одним латвийским пунктами пропуска в очередях на выезд ежедневно находится порядка 300-400 грузовых автомобилей, ожидание выезда составляет 5-7 суток. А по польскому направлению до закрытия здесь Варшавой движения ожидание составляло до суток. По легковому направлению на литовском и латвийском участках границы очередь на выезд составляет до 300 легковых автомобилей (время ожидания - до суток). Вблизи пункта пропуска "Брест" очередь автомобилей, ожидавших выезда в Польшу, в августе доходила до 5 тысяч, автобусов - до 150 единиц, время ожидания выезда составляло до 8 дней.

https://ria.ru/20250912/orban-2041492698.html

https://ria.ru/20250903/shos-2039408335.html

белоруссия

минск

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск, варшава, александр лукашенко, евросоюз