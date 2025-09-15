Рейтинг@Mail.ru
Британский МИД не смог доказать факт нарушения Россией границ Польши
17:10 15.09.2025
Британский МИД не смог доказать факт нарушения Россией границ Польши
в мире
россия
польша
великобритания
андрей келин
ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Британский МИД при вызове посла России в Великобритании Андрея Келина из-за якобы нарушений РФ воздушного пространства Польши не смог доказать факт такого нарушения, заявило в посольство РФ в Лондоне. "Пятнадцатого сентября посол был приглашен в Форин Офис, где ему был заявлен формальный протест в связи с появлением беспилотников в воздушном пространстве Польши. Поинтересовались у британцев наличием каких-либо доказательств того, что беспилотники запущены российскими военными. Их не оказалось. Попросили также уточнить, как в Форин Офисе представляют себе мотивы или причины направления беспилотников в сторону Польши. Очевидно, что Россия в этом не могла быть заинтересована. Напротив, у киевского руководства есть целый набор причин и возможностей, чтобы выполнить такую операцию "под чужим флагом". Несложно их перечислить. Контраргументов нам представлено не было", - говорится в комментарии посольства.
россия
польша
великобритания
в мире, россия, польша, великобритания, андрей келин
В мире, Россия, Польша, Великобритания, Андрей Келин
© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Британский МИД при вызове посла России в Великобритании Андрея Келина из-за якобы нарушений РФ воздушного пространства Польши не смог доказать факт такого нарушения, заявило в посольство РФ в Лондоне.
"Пятнадцатого сентября посол был приглашен в Форин Офис, где ему был заявлен формальный протест в связи с появлением беспилотников в воздушном пространстве Польши. Поинтересовались у британцев наличием каких-либо доказательств того, что беспилотники запущены российскими военными. Их не оказалось. Попросили также уточнить, как в Форин Офисе представляют себе мотивы или причины направления беспилотников в сторону Польши. Очевидно, что Россия в этом не могла быть заинтересована. Напротив, у киевского руководства есть целый набор причин и возможностей, чтобы выполнить такую операцию "под чужим флагом". Несложно их перечислить. Контраргументов нам представлено не было", - говорится в комментарии посольства.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
"Какая неожиданность". В Европе ответили на слова главы МИД Польши о России
Вчера, 11:16
 
В мире Россия Польша Великобритания Андрей Келин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
