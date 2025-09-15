https://ria.ru/20250915/mid-2042069040.html
Британский МИД не смог доказать факт нарушения Россией границ Польши
Британский МИД не смог доказать факт нарушения Россией границ Польши - РИА Новости, 15.09.2025
Британский МИД не смог доказать факт нарушения Россией границ Польши
Британский МИД при вызове посла России в Великобритании Андрея Келина из-за якобы нарушений РФ воздушного пространства Польши не смог доказать факт такого... РИА Новости, 15.09.2025
ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Британский МИД при вызове посла России в Великобритании Андрея Келина из-за якобы нарушений РФ воздушного пространства Польши не смог доказать факт такого нарушения, заявило в посольство РФ в Лондоне. "Пятнадцатого сентября посол был приглашен в Форин Офис, где ему был заявлен формальный протест в связи с появлением беспилотников в воздушном пространстве Польши. Поинтересовались у британцев наличием каких-либо доказательств того, что беспилотники запущены российскими военными. Их не оказалось. Попросили также уточнить, как в Форин Офисе представляют себе мотивы или причины направления беспилотников в сторону Польши. Очевидно, что Россия в этом не могла быть заинтересована. Напротив, у киевского руководства есть целый набор причин и возможностей, чтобы выполнить такую операцию "под чужим флагом". Несложно их перечислить. Контраргументов нам представлено не было", - говорится в комментарии посольства.
