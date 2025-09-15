https://ria.ru/20250915/mgimo-2042106912.html

Дипломатическая академия МИД России присоединится к МГИМО

Дипломатическая академия МИД России присоединится к МГИМО - РИА Новости, 15.09.2025

Дипломатическая академия МИД России присоединится к МГИМО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подписал приказ о присоединении Дипломатической академии МИД России к МГИМО, этот процесс завершится к 31 января... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подписал приказ о присоединении Дипломатической академии МИД России к МГИМО, этот процесс завершится к 31 января 2026 года, сообщает МГИМО со ссылкой на документ. "Девятого сентября во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина Министр иностранных дел Сергей Лавров подписал Приказ №20063 о реорганизации Университета и Дипломатической академии в форме присоединения Дипломатической академии к МГИМО. В соответствии с Приказом процесс завершится к 31 января 2026 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МГИМО МИД России. Там добавили, что в результате реорганизации в МГИМО появится особое подразделение "Дипломатическая академия МГИМО МИД России" с функциями переподготовки и повышения квалификации кадров в интересах органов власти и управления России всех уровней в сфере международной деятельности. "Обучающиеся перейдут в Университет и по завершении обучения получат диплом МГИМО, работники Дипакадемии вольются в коллектив Университета", - пояснили в МГИМО.

