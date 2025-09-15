Рейтинг@Mail.ru
Дипломатическая академия МИД России присоединится к МГИМО - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/mgimo-2042106912.html
Дипломатическая академия МИД России присоединится к МГИМО
Дипломатическая академия МИД России присоединится к МГИМО - РИА Новости, 15.09.2025
Дипломатическая академия МИД России присоединится к МГИМО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подписал приказ о присоединении Дипломатической академии МИД России к МГИМО, этот процесс завершится к 31 января... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T20:34:00+03:00
2025-09-15T20:34:00+03:00
россия
сергей лавров
мгимо
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036054943_0:465:2560:1905_1920x0_80_0_0_cdbc592eb9730cfd64e3b98c6bfa31a5.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подписал приказ о присоединении Дипломатической академии МИД России к МГИМО, этот процесс завершится к 31 января 2026 года, сообщает МГИМО со ссылкой на документ. "Девятого сентября во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина Министр иностранных дел Сергей Лавров подписал Приказ №20063 о реорганизации Университета и Дипломатической академии в форме присоединения Дипломатической академии к МГИМО. В соответствии с Приказом процесс завершится к 31 января 2026 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МГИМО МИД России. Там добавили, что в результате реорганизации в МГИМО появится особое подразделение "Дипломатическая академия МГИМО МИД России" с функциями переподготовки и повышения квалификации кадров в интересах органов власти и управления России всех уровней в сфере международной деятельности. "Обучающиеся перейдут в Университет и по завершении обучения получат диплом МГИМО, работники Дипакадемии вольются в коллектив Университета", - пояснили в МГИМО.
https://ria.ru/20250826/lavrov-2037655593.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036054943_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_ad89a2d3e1d3ee910d2c98a6050dd2f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, мгимо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, МГИМО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Дипломатическая академия МИД России присоединится к МГИМО

Лавров подписал приказ о присоединении Дипломатической академии МИД к МГИМО

CC BY-SA 4.0 / Victoria 959 / MGIMO Main PanoramaЗдание МГИМО
Здание МГИМО - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
CC BY-SA 4.0 / Victoria 959 / MGIMO Main Panorama
Здание МГИМО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подписал приказ о присоединении Дипломатической академии МИД России к МГИМО, этот процесс завершится к 31 января 2026 года, сообщает МГИМО со ссылкой на документ.
"Девятого сентября во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина Министр иностранных дел Сергей Лавров подписал Приказ №20063 о реорганизации Университета и Дипломатической академии в форме присоединения Дипломатической академии к МГИМО. В соответствии с Приказом процесс завершится к 31 января 2026 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МГИМО МИД России.
Там добавили, что в результате реорганизации в МГИМО появится особое подразделение "Дипломатическая академия МГИМО МИД России" с функциями переподготовки и повышения квалификации кадров в интересах органов власти и управления России всех уровней в сфере международной деятельности.
"Обучающиеся перейдут в Университет и по завершении обучения получат диплом МГИМО, работники Дипакадемии вольются в коллектив Университета", - пояснили в МГИМО.
Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Лавров рассказал о творческих вечерах с товарищами по МГИМО
26 августа, 14:00
 
РоссияСергей ЛавровМГИМОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала