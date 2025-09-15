https://ria.ru/20250915/metro-2042087519.html

В московском метро запустили тематический поезд к 80-летию Победы

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Тематический поезд, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, запустили в метро Москвы, он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение шести месяцев, передает корреспондент РИА Новости. "Это не просто тематический поезд - это настоящий музей на колесах. В вагонах, каждый из которых посвящен отдельному периоду Великой Отечественной войны, представлены важнейшие события тех лет, биографии и фотографии героев, а также изображения подлинных военных реликвий из сотни музеев нашей страны", - сообщил журналистам генеральный директор Музея Победы Александр Школьник перед запуском поезда. Он отметил, что каждую среду с 12.00 до 16.00 экскурсоводы Музея Победы будут рассказывать пассажирам об экспозиции. "Сегодня мы отправляем в путь не просто поезд, мы запускаем по маршруту целый музей - музей нашей общей памяти. Он будет ездить по городу, напоминая нам о главном. За стеклами этих вагонов не просто фотографии - это лица и судьбы, это история той цены, которую заплатили в далеком 1945-м. Они шли до конца не для наград, а для того, чтобы мы с вами жили, чтобы наша страна была великой", - заявил Герой России, председатель правления "Движения Первых" Артур Орлов. В свою очередь заместитель начальника по управлению персоналом Московского метрополитена Павел Ковалев уточнил, что поезд будет работать на линии шесть месяцев. Ожидается, что с экспозицией смогут ознакомиться порядка 1,5 миллиона пассажиров.

