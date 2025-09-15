Рейтинг@Mail.ru
Мэр Красноярска, арестованный за взятки, подал отставку
13:51 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/mer-2042023849.html
Мэр Красноярска, арестованный за взятки, подал отставку
Мэр Красноярска, арестованный за взятки, подал отставку - РИА Новости, 15.09.2025
Мэр Красноярска, арестованный за взятки, подал отставку
Мэр Красноярка Владислав Логинов, обвиняемый в получении взяток на 180 миллионов рублей, подал заявление об отставке, его рассмотрят во вторник, сообщили РИА... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T13:51:00+03:00
2025-09-15T13:51:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
владислав логинов (мэр красноярска)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021993645_0:197:3050:1912_1920x0_80_0_0_2a5a33fd794bc1ba9bf9100b0c2f138f.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. Мэр Красноярка Владислав Логинов, обвиняемый в получении взяток на 180 миллионов рублей, подал заявление об отставке, его рассмотрят во вторник, сообщили РИА Новости в Красноярском горсовете. "Да, все верно, соответствующий проект постановления внесён на завтрашнюю сессию", - сказал собеседник агентства. Владислав Логинов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Басманный суд Москвы 10 июня поместил Логинова под стражу. Логинов занял пост главы города Красноярск 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
красноярск
россия
происшествия, красноярск, россия, владислав логинов (мэр красноярска)
Происшествия, Красноярск, Россия, Владислав Логинов (мэр Красноярска)
Мэр Красноярска, арестованный за взятки, подал отставку

Арестованный за взятки мэр Красноярска Логинов подал заявление об отставке

© РИА Новости / Илья Питалев
Владислав Логинов
Владислав Логинов - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владислав Логинов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. Мэр Красноярка Владислав Логинов, обвиняемый в получении взяток на 180 миллионов рублей, подал заявление об отставке, его рассмотрят во вторник, сообщили РИА Новости в Красноярском горсовете.
"Да, все верно, соответствующий проект постановления внесён на завтрашнюю сессию", - сказал собеседник агентства.
Владислав Логинов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Басманный суд Москвы 10 июня поместил Логинова под стражу.
Логинов занял пост главы города Красноярск 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
ПроисшествияКрасноярскРоссияВладислав Логинов (мэр Красноярска)
 
 
Заголовок открываемого материала