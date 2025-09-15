https://ria.ru/20250915/mer-2042023849.html

Мэр Красноярска, арестованный за взятки, подал отставку

Мэр Красноярска, арестованный за взятки, подал отставку - РИА Новости, 15.09.2025

Мэр Красноярска, арестованный за взятки, подал отставку

Мэр Красноярка Владислав Логинов, обвиняемый в получении взяток на 180 миллионов рублей, подал заявление об отставке, его рассмотрят во вторник, сообщили РИА... РИА Новости, 15.09.2025

КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. Мэр Красноярка Владислав Логинов, обвиняемый в получении взяток на 180 миллионов рублей, подал заявление об отставке, его рассмотрят во вторник, сообщили РИА Новости в Красноярском горсовете. "Да, все верно, соответствующий проект постановления внесён на завтрашнюю сессию", - сказал собеседник агентства. Владислав Логинов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Басманный суд Москвы 10 июня поместил Логинова под стражу. Логинов занял пост главы города Красноярск 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.

