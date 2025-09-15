https://ria.ru/20250915/medvedev-2041974820.html
Медведев ответил на предложение Австрии по переговорам России и Украины
Медведев ответил на предложение Австрии по переговорам России и Украины - РИА Новости, 15.09.2025
Медведев ответил на предложение Австрии по переговорам России и Украины
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявление главы МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер о том, что Вена готова стать площадкой
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявление главы МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер о том, что Вена готова стать площадкой для переговоров России и Украины. "Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер вспомнила о былом величии почившей империи и статусе Вены в мировой дипломатии. Спустя почти два месяца после слов о необходимости присоединиться к НАТО она вдруг заявила, что именно в Австрии должны состояться переговоры России и Украины, так как это нейтральная страна, которая не должна вступать в альянс. Она, мол, категорически против этого вступления. Похоже, что хмель от австрийского шнапса вышел, Беате протрезвела и стало очень страшно. Историю надо учить в школе", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
