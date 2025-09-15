Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал идею о бесполетной зоне над Украиной провокационной - РИА Новости, 15.09.2025
10:22 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/medvedev-2041971491.html
Медведев назвал идею о бесполетной зоне над Украиной провокационной
Медведев назвал идею о бесполетной зоне над Украиной провокационной
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокационной идею о создании бесполётной зоны над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские БПЛА. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокационной идею о создании бесполётной зоны над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские БПЛА. "Ну а если серьёзно, то реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании "бесполётной зоны над "Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией", - написал Медведев в своем telegram-канале.
Медведев назвал идею о бесполетной зоне над Украиной провокационной

Медведев назвал идею о возможности для стран НАТО сбивать БПЛА РФ провокационной

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокационной идею о создании бесполётной зоны над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские БПЛА.
"Ну а если серьёзно, то реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании "бесполётной зоны над "Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией", - написал Медведев в своем telegram-канале.
"Близится к завершению". В США обратились к Украине со срочным призывом
