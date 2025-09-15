https://ria.ru/20250915/medvedev-2041970178.html
Медведев прокомментировал визит министра обороны Эстонии в Киев
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя визит министра обороны Эстонии Ханно Певкура в Киев, сообщил, что чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники. "О новостях последнего времени: в Киев приехал целый министр обороны Эстонии. Угрожает. Ну теперь держись. Чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники", - написал Медведев в своем Телеграм-канале.
