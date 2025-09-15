Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал визит министра обороны Эстонии в Киев - РИА Новости, 15.09.2025
10:16 15.09.2025
Медведев прокомментировал визит министра обороны Эстонии в Киев
Медведев прокомментировал визит министра обороны Эстонии в Киев - РИА Новости, 15.09.2025
Медведев прокомментировал визит министра обороны Эстонии в Киев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя визит министра обороны Эстонии Ханно Певкура в Киев, сообщил, что чем меньше страна, тем задиристее и... РИА Новости, 15.09.2025
в мире
эстония
киев
россия
дмитрий медведев
ханно певкур
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя визит министра обороны Эстонии Ханно Певкура в Киев, сообщил, что чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники. "О новостях последнего времени: в Киев приехал целый министр обороны Эстонии. Угрожает. Ну теперь держись. Чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники", - написал Медведев в своем Телеграм-канале.
в мире, эстония, киев, россия, дмитрий медведев, ханно певкур
В мире, Эстония, Киев, Россия, Дмитрий Медведев, Ханно Певкур
Медведев прокомментировал визит министра обороны Эстонии в Киев

Медведев: чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя визит министра обороны Эстонии Ханно Певкура в Киев, сообщил, что чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники.
"О новостях последнего времени: в Киев приехал целый министр обороны Эстонии. Угрожает. Ну теперь держись. Чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники", - написал Медведев в своем Телеграм-канале.
В миреЭстонияКиевРоссияДмитрий МедведевХанно Певкур
 
 
