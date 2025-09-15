https://ria.ru/20250915/medvedev-2041969561.html

Медведев: введение бесполетной зоны над Украиной будет означать войну

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Реализация идеи о бесполётной зоне над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну альянса с РФ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании "бесполётной зоны над "Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

