Медведев: введение бесполетной зоны над Украиной будет означать войну - РИА Новости, 15.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 15.09.2025 (обновлено: 10:22 15.09.2025)
Медведев: введение бесполетной зоны над Украиной будет означать войну
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Реализация идеи о бесполётной зоне над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну альянса с РФ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании "бесполётной зоны над "Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Реализация идеи о бесполётной зоне над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну альянса с РФ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании "бесполётной зоны над "Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
