Медведев: введение бесполетной зоны над Украиной будет означать войну
Медведев: введение бесполетной зоны над Украиной будет означать войну - РИА Новости, 15.09.2025
Медведев: введение бесполетной зоны над Украиной будет означать войну
Реализация идеи о бесполётной зоне над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну альянса с РФ, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T10:12:00+03:00
2025-09-15T10:12:00+03:00
2025-09-15T10:22:00+03:00
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Реализация идеи о бесполётной зоне над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну альянса с РФ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании "бесполётной зоны над "Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев: введение бесполетной зоны над Украиной будет означать войну
