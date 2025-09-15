Рейтинг@Mail.ru
На Алтае проверят информацию о мальчике, порезавшем девочку "розочкой" - РИА Новости, 15.09.2025
12:27 15.09.2025
На Алтае проверят информацию о мальчике, порезавшем девочку "розочкой"
На Алтае проверят информацию о мальчике, порезавшем девочку "розочкой" - РИА Новости, 15.09.2025
На Алтае проверят информацию о мальчике, порезавшем девочку "розочкой"
Проверку проводят в Алтайском крае из-за сообщения о подростке, порезавшем девочке лицо "розочкой" от бутылки на детской площадке в Барнауле, сообщили... РИА Новости, 15.09.2025
происшествия
алтайский край
барнаул
россия
следственный комитет россии (ск рф)
БАРНАУЛ, 15 сен - РИА Новости. Проверку проводят в Алтайском крае из-за сообщения о подростке, порезавшем девочке лицо "розочкой" от бутылки на детской площадке в Барнауле, сообщили журналистам в центре управления регионом. Информация об инциденте появилась в соцсетях. Якобы десятилетний мальчик "розочкой" от бутылки порезал лицо двенадцатилетней девочке. Все произошло на детской площадке в Барнауле на улице Балтийской. "Правоохранительными органами Алтайского края проводятся проверки по факту инцидента на детской площадке с нападением сверстников на девочку в Барнауле. Как сообщили в ГУМВД России по Алтайскому краю, все участники инцидента установлены, опрошены", - говорится в сообщении. СУСК РФ по Алтайскому краю по факту инцидента на детской площадке в городе Барнауле также зарегистрирована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В рамках проверки следователям СК предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним противоправных действий. "Прокурор Алтайского края Антон Герман отреагировал на поступивший сигнал. По его поручению прокуратурой Индустриального района города Барнаула организована проверка причин и условий произошедшего, соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщила журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина.
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае проверят информацию о мальчике, порезавшем девочку "розочкой"

В Барнауле проверят данные о мальчике, порезавшем девочке лицо бутылкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 15 сен - РИА Новости. Проверку проводят в Алтайском крае из-за сообщения о подростке, порезавшем девочке лицо "розочкой" от бутылки на детской площадке в Барнауле, сообщили журналистам в центре управления регионом.
Информация об инциденте появилась в соцсетях. Якобы десятилетний мальчик "розочкой" от бутылки порезал лицо двенадцатилетней девочке. Все произошло на детской площадке в Барнауле на улице Балтийской.
"Правоохранительными органами Алтайского края проводятся проверки по факту инцидента на детской площадке с нападением сверстников на девочку в Барнауле. Как сообщили в ГУМВД России по Алтайскому краю, все участники инцидента установлены, опрошены", - говорится в сообщении.
СУСК РФ по Алтайскому краю по факту инцидента на детской площадке в городе Барнауле также зарегистрирована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В рамках проверки следователям СК предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним противоправных действий.
"Прокурор Алтайского края Антон Герман отреагировал на поступивший сигнал. По его поручению прокуратурой Индустриального района города Барнаула организована проверка причин и условий произошедшего, соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщила журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина.
