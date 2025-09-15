Рейтинг@Mail.ru
Мальдивы вошли в состав МАГАТЭ - РИА Новости, 15.09.2025
18:39 15.09.2025
Мальдивы вошли в состав МАГАТЭ
в мире
мальдивы
женева (город)
вена
магатэ
оон
ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) утвердила присоединение Мальдив к организации в статусе государства-члена, говорится в сообщении агентства. "Генеральная конференция МАГАТЭ утвердила Мальдивы в качестве нового государства-члена МАГАТЭ. После объявления на Генеральной конференции МАГАТЭ выступила Сальма Рашид из Постоянного представительства Мальдив при ООН в Женеве. Поздравляем и приветствуем Мальдивы в семье МАГАТЭ!" - сообщило агентство в своем официальном аккаунте в соцсети Х. С присоединением Мальдив общее число стран-членов МАГАТЭ достигло 181. В понедельник в Вене, в здании ООН, где располагается офис МАГАТЭ, открылась генеральная конференция агентства. Мероприятие будет проходить до 19 сентября включительно.
мальдивы
женева (город)
вена
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) утвердила присоединение Мальдив к организации в статусе государства-члена, говорится в сообщении агентства.
"Генеральная конференция МАГАТЭ утвердила Мальдивы в качестве нового государства-члена МАГАТЭ. После объявления на Генеральной конференции МАГАТЭ выступила Сальма Рашид из Постоянного представительства Мальдив при ООН в Женеве. Поздравляем и приветствуем Мальдивы в семье МАГАТЭ!" - сообщило агентство в своем официальном аккаунте в соцсети Х.
С присоединением Мальдив общее число стран-членов МАГАТЭ достигло 181.
В понедельник в Вене, в здании ООН, где располагается офис МАГАТЭ, открылась генеральная конференция агентства. Мероприятие будет проходить до 19 сентября включительно.
Постпред России в Вене прокомментировал позицию МАГАТЭ по ударам по ЗАЭС
10 сентября, 23:20
 
