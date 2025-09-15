https://ria.ru/20250915/magate-2042091515.html

Мальдивы вошли в состав МАГАТЭ

Мальдивы вошли в состав МАГАТЭ - РИА Новости, 15.09.2025

Мальдивы вошли в состав МАГАТЭ

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) утвердила присоединение Мальдив к организации в статусе государства-члена,... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T18:39:00+03:00

2025-09-15T18:39:00+03:00

2025-09-15T18:39:00+03:00

в мире

мальдивы

женева (город)

вена

магатэ

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg

ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) утвердила присоединение Мальдив к организации в статусе государства-члена, говорится в сообщении агентства. "Генеральная конференция МАГАТЭ утвердила Мальдивы в качестве нового государства-члена МАГАТЭ. После объявления на Генеральной конференции МАГАТЭ выступила Сальма Рашид из Постоянного представительства Мальдив при ООН в Женеве. Поздравляем и приветствуем Мальдивы в семье МАГАТЭ!" - сообщило агентство в своем официальном аккаунте в соцсети Х. С присоединением Мальдив общее число стран-членов МАГАТЭ достигло 181. В понедельник в Вене, в здании ООН, где располагается офис МАГАТЭ, открылась генеральная конференция агентства. Мероприятие будет проходить до 19 сентября включительно.

https://ria.ru/20250910/ulyanov-2041074093.html

мальдивы

женева (город)

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мальдивы, женева (город), вена, магатэ, оон