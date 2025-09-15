https://ria.ru/20250915/magate-2042091515.html
Мальдивы вошли в состав МАГАТЭ
Мальдивы вошли в состав МАГАТЭ - РИА Новости, 15.09.2025
Мальдивы вошли в состав МАГАТЭ
Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) утвердила присоединение Мальдив к организации в статусе государства-члена,... РИА Новости, 15.09.2025
ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) утвердила присоединение Мальдив к организации в статусе государства-члена, говорится в сообщении агентства. "Генеральная конференция МАГАТЭ утвердила Мальдивы в качестве нового государства-члена МАГАТЭ. После объявления на Генеральной конференции МАГАТЭ выступила Сальма Рашид из Постоянного представительства Мальдив при ООН в Женеве. Поздравляем и приветствуем Мальдивы в семье МАГАТЭ!" - сообщило агентство в своем официальном аккаунте в соцсети Х. С присоединением Мальдив общее число стран-членов МАГАТЭ достигло 181. В понедельник в Вене, в здании ООН, где располагается офис МАГАТЭ, открылась генеральная конференция агентства. Мероприятие будет проходить до 19 сентября включительно.
Мальдивы вошли в состав МАГАТЭ
