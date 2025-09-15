Мадуро предложил созвать конференцию по вопросам мира в Карибском регионе

https://ria.ru/20250915/maduro-2042112930.html

КАРАКАС, 15 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне присутствия военных кораблей США у берегов страны предложил созвать международную конференцию по вопросам мира в Карибском регионе."Я выступил с инициативой и хочу объявить о ней. Я направил письмо нескольким президентам стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Первым, кто его получил, был президент (Колумбии, страны, председательствующей в Сообществе государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) - ред) Густаво Петро. В письме содержится призыв к срочному созыву специальной конференции по вопросам суверенитета и мира в Карибском регионе", - сказал Мадуро журналистам.По словам президента, его обращение уже достигло нескольких стран. "Я надеюсь, что эта инициатива в области политики, с большой буквы "П", в области дипломатии мира, воплотится в жизнь и сыграет превентивную роль (чтобы не допустить масштабной войны в Карибском бассейне и Южной Америке - ред.)", - сказад Мадуро."Венесуэла хочет мира", - подчеркнул он.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.

