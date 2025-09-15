Рейтинг@Mail.ru
Мадуро предложил созвать конференцию по вопросам мира в Карибском регионе - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 15.09.2025 (обновлено: 21:45 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/maduro-2042112930.html
Мадуро предложил созвать конференцию по вопросам мира в Карибском регионе
Мадуро предложил созвать конференцию по вопросам мира в Карибском регионе - РИА Новости, 15.09.2025
Мадуро предложил созвать конференцию по вопросам мира в Карибском регионе
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне присутствия военных кораблей США у берегов страны предложил созвать международную конференцию по вопросам мира в... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T21:37:00+03:00
2025-09-15T21:45:00+03:00
венесуэла
сша
в мире
карибский бассейн
николас мадуро
густаво петро
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_0:115:3121:1871_1920x0_80_0_0_1684cbb7b670ff228fd3d60e86bae6ae.jpg
КАРАКАС, 15 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне присутствия военных кораблей США у берегов страны предложил созвать международную конференцию по вопросам мира в Карибском регионе."Я выступил с инициативой и хочу объявить о ней. Я направил письмо нескольким президентам стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Первым, кто его получил, был президент (Колумбии, страны, председательствующей в Сообществе государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) - ред) Густаво Петро. В письме содержится призыв к срочному созыву специальной конференции по вопросам суверенитета и мира в Карибском регионе", - сказал Мадуро журналистам.По словам президента, его обращение уже достигло нескольких стран. "Я надеюсь, что эта инициатива в области политики, с большой буквы "П", в области дипломатии мира, воплотится в жизнь и сыграет превентивную роль (чтобы не допустить масштабной войны в Карибском бассейне и Южной Америке - ред.)", - сказад Мадуро."Венесуэла хочет мира", - подчеркнул он.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
https://ria.ru/20250910/venesuela-2040817785.html
https://ria.ru/20250915/maduro-2042112404.html
венесуэла
сша
карибский бассейн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a2d597fadd9490bf7431dac28c4feee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, сша, в мире, карибский бассейн, николас мадуро, густаво петро, дональд трамп
Венесуэла, США, В мире, Карибский бассейн, Николас Мадуро, Густаво Петро, Дональд Трамп
Мадуро предложил созвать конференцию по вопросам мира в Карибском регионе

Мадуро предложил созвать международную конференцию по миру в Карибском регионе

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАРАКАС, 15 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне присутствия военных кораблей США у берегов страны предложил созвать международную конференцию по вопросам мира в Карибском регионе.
"Я выступил с инициативой и хочу объявить о ней. Я направил письмо нескольким президентам стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Первым, кто его получил, был президент (Колумбии, страны, председательствующей в Сообществе государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) - ред) Густаво Петро. В письме содержится призыв к срочному созыву специальной конференции по вопросам суверенитета и мира в Карибском регионе", - сказал Мадуро журналистам.
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Глава МИД Венесуэлы обсудил с послом России агрессию США в Карибском море
10 сентября, 02:26
По словам президента, его обращение уже достигло нескольких стран. "Я надеюсь, что эта инициатива в области политики, с большой буквы "П", в области дипломатии мира, воплотится в жизнь и сыграет превентивную роль (чтобы не допустить масштабной войны в Карибском бассейне и Южной Америке - ред.)", - сказад Мадуро.
"Венесуэла хочет мира", - подчеркнул он.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Мадуро назвал сумасбродным способ США бороться с наркотрафиком
Вчера, 21:31
 
ВенесуэлаСШАВ миреКарибский бассейнНиколас МадуроГуставо ПетроДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала