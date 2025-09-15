https://ria.ru/20250915/lukashenko-2041989529.html

Лукашенко рассказал, без чего не может существовать независимая страна

в мире

белоруссия

александр лукашенко

МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что независимая страна не может существовать и развиваться без хорошо оснащенной и профессионально организованной армии. "Через военную службу познал простую истину: уважающая себя независимая страна не может существовать и развиваться без хорошо оснащенной и профессионально организованной армии. Сегодня этот опыт помогает мне как главнокомандующему эффективно выстраивать и укреплять систему национальной безопасности страны", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Разведчик". Он также заявил, что, "как и все советские ребята", считал и считает до сих пор защиту Родины долгом настоящего мужчины. "Я часто говорю: какой же ты мужик, если не служил. Служить в годы моей юности было почетно. Солдат в то время вызывал у всех искреннее уважение. Сегодня мы вернули почти утраченный в 1990‑е престиж военной службе. Ребята теперь стремятся служить. Как и мы когда‑то", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что военная служба закалила его характер. "Ее всегда вспоминаю с теплотой. Я благодарен командирам, которые меня многому научили. Часто думаю, что если бы не попал в погранвойска, не был бы тем, кто я есть сегодня. Как единственный сын у матери и педагог по образованию в те годы я не подлежал призыву. Но я принял решение служить... Хотелось испытать предел своих возможностей, проявить себя, принести пользу Родине. Наше поколение было так воспитано", - сказал Лукашенко. Он добавил, что гордится тем, что в свое время ему довелось поучаствовать в учениях "Запад-1981". "Серьезные учения. Когда натовцы их увидели, поняли, что с нами шутки плохи", - сказал он.

белоруссия

