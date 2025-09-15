Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал, без чего не может существовать независимая страна - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/lukashenko-2041989529.html
Лукашенко рассказал, без чего не может существовать независимая страна
Лукашенко рассказал, без чего не может существовать независимая страна - РИА Новости, 15.09.2025
Лукашенко рассказал, без чего не может существовать независимая страна
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что независимая страна не может существовать и развиваться без хорошо оснащенной и профессионально... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T11:34:00+03:00
2025-09-15T11:34:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911404983_198:340:3050:1944_1920x0_80_0_0_aa57ead7980db9997ebe9e25ccc7bf71.jpg
МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что независимая страна не может существовать и развиваться без хорошо оснащенной и профессионально организованной армии. "Через военную службу познал простую истину: уважающая себя независимая страна не может существовать и развиваться без хорошо оснащенной и профессионально организованной армии. Сегодня этот опыт помогает мне как главнокомандующему эффективно выстраивать и укреплять систему национальной безопасности страны", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Разведчик". Он также заявил, что, "как и все советские ребята", считал и считает до сих пор защиту Родины долгом настоящего мужчины. "Я часто говорю: какой же ты мужик, если не служил. Служить в годы моей юности было почетно. Солдат в то время вызывал у всех искреннее уважение. Сегодня мы вернули почти утраченный в 1990‑е престиж военной службе. Ребята теперь стремятся служить. Как и мы когда‑то", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что военная служба закалила его характер. "Ее всегда вспоминаю с теплотой. Я благодарен командирам, которые меня многому научили. Часто думаю, что если бы не попал в погранвойска, не был бы тем, кто я есть сегодня. Как единственный сын у матери и педагог по образованию в те годы я не подлежал призыву. Но я принял решение служить... Хотелось испытать предел своих возможностей, проявить себя, принести пользу Родине. Наше поколение было так воспитано", - сказал Лукашенко. Он добавил, что гордится тем, что в свое время ему довелось поучаствовать в учениях "Запад-1981". "Серьезные учения. Когда натовцы их увидели, поняли, что с нами шутки плохи", - сказал он.
https://ria.ru/20250915/belorussija-2041967219.html
https://ria.ru/20250915/ucheniya-2041961491.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911404983_474:0:3203:2047_1920x0_80_0_0_84f485dff760a50e3ec8ad1475956c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, без чего не может существовать независимая страна

Лукашенко: страна не может существовать развиваться без профессиональной армии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что независимая страна не может существовать и развиваться без хорошо оснащенной и профессионально организованной армии.
"Через военную службу познал простую истину: уважающая себя независимая страна не может существовать и развиваться без хорошо оснащенной и профессионально организованной армии. Сегодня этот опыт помогает мне как главнокомандующему эффективно выстраивать и укреплять систему национальной безопасности страны", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Разведчик".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Белоруссия ответит любому, кто посягнет на ее землю, заявил Лукашенко
10:02
Он также заявил, что, "как и все советские ребята", считал и считает до сих пор защиту Родины долгом настоящего мужчины. "Я часто говорю: какой же ты мужик, если не служил. Служить в годы моей юности было почетно. Солдат в то время вызывал у всех искреннее уважение. Сегодня мы вернули почти утраченный в 1990‑е престиж военной службе. Ребята теперь стремятся служить. Как и мы когда‑то", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что военная служба закалила его характер. "Ее всегда вспоминаю с теплотой. Я благодарен командирам, которые меня многому научили. Часто думаю, что если бы не попал в погранвойска, не был бы тем, кто я есть сегодня. Как единственный сын у матери и педагог по образованию в те годы я не подлежал призыву. Но я принял решение служить... Хотелось испытать предел своих возможностей, проявить себя, принести пользу Родине. Наше поколение было так воспитано", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что гордится тем, что в свое время ему довелось поучаствовать в учениях "Запад-1981". "Серьезные учения. Когда натовцы их увидели, поняли, что с нами шутки плохи", - сказал он.
Российско-белорусские стратегические учения Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Минобороны Белоруссии: три страны НАТО наблюдают за учениями "Запад-2025"
09:15
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала