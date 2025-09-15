Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал к открытому диалогу по Украине - РИА Новости, 15.09.2025
10:27 15.09.2025
Лукашенко призвал к открытому диалогу по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мирным переговорам по Украине нет альтернативы, это должен быть открытый и уважительный диалог. РИА Новости, 15.09.2025
МИНСК,, 15 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мирным переговорам по Украине нет альтернативы, это должен быть открытый и уважительный диалог. "Мирным переговорам по Украине нет альтернативы. Но это должен быть открытый и уважительный диалог, который позволит найти компромисс с учетом интересов всех сторон конфликта. Нам остается верить, что президент (США Дональд Трамп - ред.) Трамп действительно хочет положить конец этому конфликту", - сказал он в интервью российскому журналу "Разведчик". По мнению Лукашенко, Трамп справился с ролью посредника, который хотел узнать из первых уст позицию России как стороны конфликта. "У меня состоялся с ним откровенный, хороший разговор по телефону. Говорили и об Украине. Я изложил Трампу свое видение, свою точку зрения. Он ее выслушал. Ну а насколько наш разговор был полезен перед встречей на Аляске - это уже ему виднее. Скажу прямо: Трамп говорит жестко, без дипломатической шелухи. С ним можно не соглашаться, спорить, но ты понимаешь его позицию. И это более ценно, чем десятки европейских деклараций, где каждое слово завернуто в красивую дипломатическую обертку, но при этом ничего не значит", - отметил президент Белоруссии.
Лукашенко призвал к открытому диалогу по Украине

Лукашенко: мирным переговорам по Украине нет альтернативы

МИНСК,, 15 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мирным переговорам по Украине нет альтернативы, это должен быть открытый и уважительный диалог.
"Мирным переговорам по Украине нет альтернативы. Но это должен быть открытый и уважительный диалог, который позволит найти компромисс с учетом интересов всех сторон конфликта. Нам остается верить, что президент (США Дональд Трамп - ред.) Трамп действительно хочет положить конец этому конфликту", - сказал он в интервью российскому журналу "Разведчик".
По мнению Лукашенко, Трамп справился с ролью посредника, который хотел узнать из первых уст позицию России как стороны конфликта.
"У меня состоялся с ним откровенный, хороший разговор по телефону. Говорили и об Украине. Я изложил Трампу свое видение, свою точку зрения. Он ее выслушал. Ну а насколько наш разговор был полезен перед встречей на Аляске - это уже ему виднее. Скажу прямо: Трамп говорит жестко, без дипломатической шелухи. С ним можно не соглашаться, спорить, но ты понимаешь его позицию. И это более ценно, чем десятки европейских деклараций, где каждое слово завернуто в красивую дипломатическую обертку, но при этом ничего не значит", - отметил президент Белоруссии.
