Лидер "Христианского народного альянса" прокомментировал протесты в Лондоне

ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Неожиданно широкий масштаб прошедших в эти выходные в британской столице протестов правых обусловлен провалами правительства страны во всех областях, заявил РИА Новости лидер британской партии "Христианский народный альянс" Сид Кордл. В субботу британский правый активист Томми Робинсон заявил, что на субботнюю акцию в Лондоне, которую он возглавил, вышли 3 миллиона человек. При этом столичная полиция сообщила изданию Guardian о примерно 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Ранее Робинсон уже собирал акции протеста, однако все они были относительно малочисленными. Местные СМИ назвали шествие "крупнейшим мероприятием националистов за последние десятилетия". "Мы находимся в ситуации, когда лейбористское правительство потерпело неудачу во всех областях, особенно в экономике. Оно значительно увеличило расходы, в частности, на финансирование некоммерческих организаций, сократив при этом расходы на капиталовложения. Оно повысило налоги, а также значительно увеличило дефицит бюджета с 54 миллиардов фунтов стерлингов до 154 миллиардов фунтов стерлингов. Многие люди в ярости из-за их неспособности решить проблемы, которые они сами же и создали. Проблема нелегальной иммиграции, которую они обещали решить, усугубилась, что и способствовало популярности Томми Робинсона", - заявил Кордл, комментируя неожиданно большой масштаб протеста. При этом "Христианский народный альянс" не поддерживает Робинсона из-за его связи с насилием. В частности, в ходе демонстрации пострадали полицейские и были проведены аресты митингующих, вовлеченных в стычки с полицией, напомнил Кордл. При этом, по оценке политика, субботний митинг не является основным симптомом социального сдвига в стране. Более значительным является рост популярности правого политика Найджела Фаража, партия которого, Reform UK, на данный момент лидирует в рейтингах на порядка 10 процентных пунктов. Ранее Робинсон указал на непропорциональный негатив местных СМИ к акции несмотря на то, что полиция задержала всего менее 30 её участников. В своем Telegram-канале Робинсон выложил изображение, сравнивающее количество задержаний на недавнем ежегодном карибском карнавале Ноттинг-Хилл (423), протесте группы Palestine Action (890) и субботней акции правых, в ходе которых полиция задержала всего 25 человек. При этом позже полиция признала, что допустила ошибку в подсчете, и уточнила, что были задержаны 24 человека. Робинсон также заявил, что, несмотря на небольшое количество инцидентов, традиционные СМИ хотят очернить именно акцию правых. Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались в субботу в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и британский "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией. "Христианский народный альянс" основан в 1999 году и является партией правого толка. Ранее альянс назывался "Движением за христианскую демократию".

