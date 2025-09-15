Рейтинг@Mail.ru
СМИ: полиция Лондона может начать вооружаться на фоне растущих угроз
01:35 15.09.2025
СМИ: полиция Лондона может начать вооружаться на фоне растущих угроз
в мире
лондон
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Руководство лондонской полиции рассматривает возможность выдавать огнестрельное оружие рядовым сотрудникам на фоне растущей угрозы их безопасности со стороны правонарушителей, пишет издание Telegraph со ссылкой на просмотренный полицейский отчет. "В ходе внутреннего расследования, с которым ознакомилась Telegraph, было установлено, что столичной полиции следует рассмотреть возможность регулярного вооружения сотрудников полуавтоматическими пистолетами для защиты от растущей угрозы их жизни", - пишет издание. Отмечается, что пересмотр правил на оружие произошел после того, как в 2022 году двое сотрудников столичной полиции получили серьезные ножевые ранения в центре Лондона. По данным издания, огнестрельное оружие доступно только высококвалифицированным сотрудникам специализированных подразделений, а также тем, кто занимается обеспечением безопасности на важных мероприятиях и отстрелом опасных животных. Остальные полицейские имеют при себе лишь рации и газовые баллончики.
лондон
Новости
ru-RU
в мире, лондон
В мире, Лондон
СМИ: полиция Лондона может начать вооружаться на фоне растущих угроз

Telegraph: полиция Лондона может начать выдавать оружие рядовым сотрудникам

© AP Photo / Kirsty WigglesworthСотрудники отдела полиции в Лондоне
Сотрудники отдела полиции в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Сотрудники отдела полиции в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Руководство лондонской полиции рассматривает возможность выдавать огнестрельное оружие рядовым сотрудникам на фоне растущей угрозы их безопасности со стороны правонарушителей, пишет издание Telegraph со ссылкой на просмотренный полицейский отчет.
"В ходе внутреннего расследования, с которым ознакомилась Telegraph, было установлено, что столичной полиции следует рассмотреть возможность регулярного вооружения сотрудников полуавтоматическими пистолетами для защиты от растущей угрозы их жизни", - пишет издание.
Отмечается, что пересмотр правил на оружие произошел после того, как в 2022 году двое сотрудников столичной полиции получили серьезные ножевые ранения в центре Лондона.
По данным издания, огнестрельное оружие доступно только высококвалифицированным сотрудникам специализированных подразделений, а также тем, кто занимается обеспечением безопасности на важных мероприятиях и отстрелом опасных животных. Остальные полицейские имеют при себе лишь рации и газовые баллончики.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала