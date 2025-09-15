https://ria.ru/20250915/london-2041934574.html

СМИ: полиция Лондона может начать вооружаться на фоне растущих угроз

СМИ: полиция Лондона может начать вооружаться на фоне растущих угроз - РИА Новости, 15.09.2025

СМИ: полиция Лондона может начать вооружаться на фоне растущих угроз

Руководство лондонской полиции рассматривает возможность выдавать огнестрельное оружие рядовым сотрудникам на фоне растущей угрозы их безопасности со стороны... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T01:35:00+03:00

2025-09-15T01:35:00+03:00

2025-09-15T01:35:00+03:00

в мире

лондон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147352/71/1473527117_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_75c356ff8b148c0519dd3b5b838b15b3.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Руководство лондонской полиции рассматривает возможность выдавать огнестрельное оружие рядовым сотрудникам на фоне растущей угрозы их безопасности со стороны правонарушителей, пишет издание Telegraph со ссылкой на просмотренный полицейский отчет. "В ходе внутреннего расследования, с которым ознакомилась Telegraph, было установлено, что столичной полиции следует рассмотреть возможность регулярного вооружения сотрудников полуавтоматическими пистолетами для защиты от растущей угрозы их жизни", - пишет издание. Отмечается, что пересмотр правил на оружие произошел после того, как в 2022 году двое сотрудников столичной полиции получили серьезные ножевые ранения в центре Лондона. По данным издания, огнестрельное оружие доступно только высококвалифицированным сотрудникам специализированных подразделений, а также тем, кто занимается обеспечением безопасности на важных мероприятиях и отстрелом опасных животных. Остальные полицейские имеют при себе лишь рации и газовые баллончики.

https://ria.ru/20250914/britaniya-2041856901.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон