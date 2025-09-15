https://ria.ru/20250915/london-2041934574.html
СМИ: полиция Лондона может начать вооружаться на фоне растущих угроз
СМИ: полиция Лондона может начать вооружаться на фоне растущих угроз - РИА Новости, 15.09.2025
СМИ: полиция Лондона может начать вооружаться на фоне растущих угроз
Руководство лондонской полиции рассматривает возможность выдавать огнестрельное оружие рядовым сотрудникам на фоне растущей угрозы их безопасности со стороны... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Руководство лондонской полиции рассматривает возможность выдавать огнестрельное оружие рядовым сотрудникам на фоне растущей угрозы их безопасности со стороны правонарушителей, пишет издание Telegraph со ссылкой на просмотренный полицейский отчет. "В ходе внутреннего расследования, с которым ознакомилась Telegraph, было установлено, что столичной полиции следует рассмотреть возможность регулярного вооружения сотрудников полуавтоматическими пистолетами для защиты от растущей угрозы их жизни", - пишет издание. Отмечается, что пересмотр правил на оружие произошел после того, как в 2022 году двое сотрудников столичной полиции получили серьезные ножевые ранения в центре Лондона. По данным издания, огнестрельное оружие доступно только высококвалифицированным сотрудникам специализированных подразделений, а также тем, кто занимается обеспечением безопасности на важных мероприятиях и отстрелом опасных животных. Остальные полицейские имеют при себе лишь рации и газовые баллончики.
СМИ: полиция Лондона может начать вооружаться на фоне растущих угроз
Telegraph: полиция Лондона может начать выдавать оружие рядовым сотрудникам