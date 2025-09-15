https://ria.ru/20250915/liviya-2042078793.html
Власти востока Ливии надеются на помощь России в решении кризиса
Власти востока Ливии надеются на помощь России в решении кризиса
БЕНГАЗИ, 15 сен - РИА Новости. Власти востока Ливии надеются, что Россия поспособствует решению ливийского кризиса, заявил РИА Новости глава МИД заседающего в Бенгази правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж. "Мы надеемся, что Россия со своим политическим и моральным весом внесет вклад вместе с нами для урегулирования ливийского кризиса посредством решения, которое выработают ливийцы", - сказал аль-Хувейдж. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
