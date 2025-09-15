https://ria.ru/20250915/likhachev-2042024363.html

Киев расширяет географию атак на атомные объекты, заявил Лихачев

Киев расширяет географию атак на атомные объекты, заявил Лихачев - РИА Новости, 15.09.2025

Киев расширяет географию атак на атомные объекты, заявил Лихачев

Киевский режим расширяет географию атак на атомные объекты, под удар попала и Смоленская АЭС, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 15.09.2025

ВЕНА, 15 сен – РИА Новости. Киевский режим расширяет географию атак на атомные объекты, под удар попала и Смоленская АЭС, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев."География провокаций (киевского - ред.) режима расширяется. В августе и сентябре под удары дронов ВСУ попала Смоленская атомная электростанция. Украинские беспилотники уничтожаются в нескольких километрах от Курской АЭС", - сказал Лихачев на пленарной сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.При этом украинские вооруженные формирования практически ежедневно атакуют инфраструктуру Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара, отметил Лихачев.В минувшую пятницу "Росатом" сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС. Беспилотник был подавлен техническими средствами и сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3. Произошедшее не повлияло на работу Смоленской АЭС, все три ее энергоблока работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, подчеркивал "Росатом".Российская атомная госкорпорация тогда напомнила, что это не первый случай попытки удара беспилотниками ВСУ по основным сооружениям российских АЭС за последнее время. 24 августа на Курской АЭС силы ПВО сбили боевой беспилотник ВСУ, при падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижалась мощность станции. Кроме того, ФСБ и Минобороны РФ 17 июля сообщили, что российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, он был подавлен в районе третьего энергоблока.

2025

