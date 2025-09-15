Рейтинг@Mail.ru
Заблудившаяся при сборе грибов пенсионерка провела в лесу больше суток
17:48 15.09.2025
Заблудившаяся при сборе грибов пенсионерка провела в лесу больше суток
Заблудившаяся при сборе грибов пенсионерка провела в лесу больше суток - РИА Новости, 15.09.2025
Заблудившаяся при сборе грибов пенсионерка провела в лесу больше суток
Больше суток находилась в лесу 94-летняя пенсионерка, заблудившаяся без телефона при сборе грибов в Коломенском городском округе Подмосковья; при ее поиске... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Больше суток находилась в лесу 94-летняя пенсионерка, заблудившаяся без телефона при сборе грибов в Коломенском городском округе Подмосковья; при ее поиске спасатели использовали специальные звуковые и световые сигналы, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. "Необычная история спасения произошла в городском округе Коломна. 94-летняя любительница "тихой охоты" заблудилась в лесу возле деревни Липитино и провела там больше суток. Тревожный звонок поступил в службу "Система-112" 13 сентября от обеспокоенного сына. Его мама ушла за грибами накануне вечером и не вернулась. Без телефона, в незнакомом лесу…" - говорится в сообщении. Операция по спасению пенсионерки была организована молниеносно. На ее поиски выдвинулись сотрудники пожарно-спасательной части "Мособлпожспас", полиции и добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". В зоне предполагаемого нахождения женщины был создан оперативный штаб, распределив участки, участники поисковой группы приступили к прочесыванию леса. Спасатели использовали звуковые и световые сигналы, обследуя квадрат за квадратом. И только спустя сутки обессиленную женщину нашли. Профессионалы своего дела оказали пенсионерке первую помощь, аккуратно эвакуировали из леса и передали медикам", - отметили в ведомстве. Спасатели советуют всем отправляющимся в лес обязательно брать с собой телефон с заряженным аккумулятором. А если кто-то из близких ушёл в лес и вовремя не вернулся – "не теряйте времени, сразу звоните в службу "112".
коломна
московская область (подмосковье)
происшествия, коломна, московская область (подмосковье), мособлпожспас
Происшествия, Коломна, Московская область (Подмосковье), Мособлпожспас
Заблудившаяся при сборе грибов пенсионерка провела в лесу больше суток

Заблудившаяся в лесу под Коломной 94-летняя женщина провела там больше суток

© РИА Новости / Константин ЧалабовЖенщины во время сбора грибов в лесу
Женщины во время сбора грибов в лесу - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Женщины во время сбора грибов в лесу. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Больше суток находилась в лесу 94-летняя пенсионерка, заблудившаяся без телефона при сборе грибов в Коломенском городском округе Подмосковья; при ее поиске спасатели использовали специальные звуковые и световые сигналы, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
"Необычная история спасения произошла в городском округе Коломна. 94-летняя любительница "тихой охоты" заблудилась в лесу возле деревни Липитино и провела там больше суток. Тревожный звонок поступил в службу "Система-112" 13 сентября от обеспокоенного сына. Его мама ушла за грибами накануне вечером и не вернулась. Без телефона, в незнакомом лесу…" - говорится в сообщении.
Операция по спасению пенсионерки была организована молниеносно. На ее поиски выдвинулись сотрудники пожарно-спасательной части "Мособлпожспас", полиции и добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
В зоне предполагаемого нахождения женщины был создан оперативный штаб, распределив участки, участники поисковой группы приступили к прочесыванию леса. Спасатели использовали звуковые и световые сигналы, обследуя квадрат за квадратом. И только спустя сутки обессиленную женщину нашли. Профессионалы своего дела оказали пенсионерке первую помощь, аккуратно эвакуировали из леса и передали медикам", - отметили в ведомстве.
Спасатели советуют всем отправляющимся в лес обязательно брать с собой телефон с заряженным аккумулятором. А если кто-то из близких ушёл в лес и вовремя не вернулся – "не теряйте времени, сразу звоните в службу "112".
