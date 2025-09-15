https://ria.ru/20250915/les-2042079885.html

Заблудившаяся при сборе грибов пенсионерка провела в лесу больше суток

Заблудившаяся при сборе грибов пенсионерка провела в лесу больше суток - РИА Новости, 15.09.2025

Заблудившаяся при сборе грибов пенсионерка провела в лесу больше суток

Больше суток находилась в лесу 94-летняя пенсионерка, заблудившаяся без телефона при сборе грибов в Коломенском городском округе Подмосковья; при ее поиске... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T17:48:00+03:00

2025-09-15T17:48:00+03:00

2025-09-15T17:49:00+03:00

происшествия

коломна

московская область (подмосковье)

мособлпожспас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946508297_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c35f3e0cd4f18aabc7a717f2bd051b8a.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Больше суток находилась в лесу 94-летняя пенсионерка, заблудившаяся без телефона при сборе грибов в Коломенском городском округе Подмосковья; при ее поиске спасатели использовали специальные звуковые и световые сигналы, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. "Необычная история спасения произошла в городском округе Коломна. 94-летняя любительница "тихой охоты" заблудилась в лесу возле деревни Липитино и провела там больше суток. Тревожный звонок поступил в службу "Система-112" 13 сентября от обеспокоенного сына. Его мама ушла за грибами накануне вечером и не вернулась. Без телефона, в незнакомом лесу…" - говорится в сообщении. Операция по спасению пенсионерки была организована молниеносно. На ее поиски выдвинулись сотрудники пожарно-спасательной части "Мособлпожспас", полиции и добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". В зоне предполагаемого нахождения женщины был создан оперативный штаб, распределив участки, участники поисковой группы приступили к прочесыванию леса. Спасатели использовали звуковые и световые сигналы, обследуя квадрат за квадратом. И только спустя сутки обессиленную женщину нашли. Профессионалы своего дела оказали пенсионерке первую помощь, аккуратно эвакуировали из леса и передали медикам", - отметили в ведомстве. Спасатели советуют всем отправляющимся в лес обязательно брать с собой телефон с заряженным аккумулятором. А если кто-то из близких ушёл в лес и вовремя не вернулся – "не теряйте времени, сразу звоните в службу "112".

https://ria.ru/20250911/podmoskove-2041201789.html

https://ria.ru/20250909/chuvashija-2040782245.html

коломна

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коломна, московская область (подмосковье), мособлпожспас