Рейтинг@Mail.ru
Сделка за доллар и тонны яда: как американский город стал адом на земле - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/lav-2042061442.html
Сделка за доллар и тонны яда: как американский город стал адом на земле
Сделка за доллар и тонны яда: как американский город стал адом на земле - РИА Новости, 15.09.2025
Сделка за доллар и тонны яда: как американский город стал адом на земле
Идеальное место для семейного счастья — живописный уголок штата Нью-Йорк, рядом с легендарным Ниагарским водопадом. Молодые семьи надеялись обрести счастье,... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T19:45:00+03:00
2025-09-15T19:45:00+03:00
сша
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042070425_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_cfe7216d28e069db561507b6a69703d7.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Идеальное место для семейного счастья — живописный уголок штата Нью-Йорк, рядом с легендарным Ниагарским водопадом. Молодые семьи надеялись обрести счастье, покупая доступное жилье. Красивые дома, зеленые дворики, звонкие голоса детей — все как в рекламном проспекте.Постепенно идеальная картинка стала трескаться: загадочные запахи, странные цвета луж после дождя, необъяснимые недуги. Что превратило американскую мечту в одну из самых страшных катастроф США?Мечта, которая не сбыласьИстория началась в 90-е годы XIX века с благородной идеи. Предприниматель Уильям Лав задумал соединить верхнюю и нижнюю части реки Ниагары искусственным каналом. На берегах планировался образцовый промышленный город с чистой гидроэлектроэнергией — настоящая жемчужина штата Нью-Йорк.Строительство канала началось, но финансовый кризис 1893 года похоронил амбициозные планы. Инвесторы отвернулись от проекта, и Лав-Канал остался недостроенным — живописным местом для отдыха туристов и местных жителей.Химическая империя злаВ начале XX века на заброшенные земли положила глаз компания Hooker Chemical and Plastics Corporation. Развивающаяся химическая промышленность нуждалась в местах для захоронения отходов, и недостроенный канал идеально подходил для этих целей.С 1942 по 1953 год территория превратилась в гигантскую свалку промышленного яда. Здесь было захоронено более 21 тысячи тонн химических отходов. В списке токсичных веществ значились гексахлоран, бензилхлорид, сераорганические соединения, хлорбензол, нафталин, анилин и другие смертельно опасные соединения.Компания использовала самый примитивный способ утилизации — все отходы просто закапывались в землю. К свалке присоединились местные предприятия, с радостью избавлявшиеся от токсичного мусора дешево и без лишних формальностей.Сделка века за один долларВ 1953-м полигон исчерпал свои возможности. Hooker Chemical поступила просто: засыпала отравленную землю почвой, разровняла и продала муниципалитету города Ниагара-Фолс за символический доллар.Юристы химического гиганта составили контракт максимально выгодно для себя, полностью сняв с компании любую ответственность за дальнейшее использование территории. Чиновники муниципалитета не поняли, какую бомбу замедленного действия они приобретают.На отравленной земле власти начали строить жилой район — дома, школы, детские сады. Название оставили прежним — Лав-Канал, что в переводе означает "Канал Любви".Признаки надвигающейся катастрофыПервые жители нового района — в основном молодые семьи с детьми — сразу заметили странности. После дождей лужи переливались всеми цветами радуги, в воздухе постоянно висели неприятные запахи, растения и домашние животные быстро погибали.Случались необъяснимые возгорания: огонь возникал сам по себе из-за химических реакций токсичных веществ, выходящих на поверхность.Но самое страшное началось позже. Врачи стали фиксировать аномально высокое количество врожденных дефектов у новорожденных, участились выкидыши. Общая смертность в районе резко выросла — жители редко доживали до 50 лет, умирая от букета хронических болезней и онкологии.Небеса открыли правдуМасштабы трагедии могли остаться скрытыми, если бы не природная стихия. В 1976 году на Лав-Канал обрушились мощные ливни, резко поднявшие уровень грунтовых вод.Химические отходы буквально полезли на поверхность, превратив город в апокалиптический пейзаж. По улицам текли разноцветные ручьи с жутким запахом, как описывали ситуацию американские СМИ.Эксперты из Нью-Йорка, прибывшие на место, обнаружили в пробах воды, грунта и воздуха 82 типа химических веществ, большинство из которых представляли смертельную опасность для всего живого.Восстание домохозяекВласти пытались замять скандал и уклониться от ответственности. Тогда в дело вступила простая домохозяйка Лоис Гиббс, ставшая лидером отчаянного сопротивления.Сначала женщины пытались действовать мирными методами: подавали петиции, проводили собрания, обращались к чиновникам с требованиями провести независимую экспертизу и эвакуировать семьи. Но власти игнорировали их просьбы, ссылаясь на бюрократические проволочки и недостаток средств.Как описано в ее книге "Love Canal: and the Birth of the Environmental Health Movement" ( "Лав-Канал: и зарождение движения за охрану окружающей среды"), группа жительниц взяла в заложники двух чиновников Агентства по охране окружающей среды. Женщины удерживали их в течение нескольких часов, требуя немедленной эвакуации всех семей из зараженного района.Этот отчаянный шаг привлек внимание национальных СМИ и заставил федеральные власти действовать. История борьбы Лоис Гиббс, подробно изложенная в мемуарах, стала символом гражданского сопротивления экологическому беспределу.Вмешательство президентаДавление общественности заставило президента Джимми Картера в 1978-м принять беспрецедентное решение. Впервые в американской истории режим чрезвычайного положения был объявлен из-за техногенной, а не природной катастрофы. Началась эвакуация беременных женщин и детей до двух лет.Федеральный бюджет выделил средства, но первоначально помощь получили только 240 семей, проживавших в непосредственной близости от эпицентра заражения.Остальным жителям пришлось бороться за право на переселение. Общественное движение под руководством Лоис Гиббс добилось объявления второго режима ЧП, и район наконец расселили полностью в конце 1980 года, как указывала Гиббс в книге.Поле за колючей проволокойСегодня Лав-Канал — это заросшее травой поле, окруженное забором из колючей проволоки. Большинство домов в районе были снесены после эвакуации, и лишь на окраинах остались жить несколько семей, решивших не покидать родные места.Трагедия стала напоминанием пророческих слов вождя индейцев сквамиш Чифа Сиэтла: "Что случается с землей, то случается с детьми этой земли".
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042070425_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2cb34bb3de2ad9ecb0dfaeb3eb6d7f03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, нью-йорк (город)
США, Нью-Йорк (город)

Сделка за доллар и тонны яда: как американский город стал адом на земле

© Getty Images / BettmannЗаброшенная улица возле Лав-Канала
Заброшенная улица возле Лав-Канала - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Getty Images / Bettmann
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Идеальное место для семейного счастья — живописный уголок штата Нью-Йорк, рядом с легендарным Ниагарским водопадом. Молодые семьи надеялись обрести счастье, покупая доступное жилье. Красивые дома, зеленые дворики, звонкие голоса детей — все как в рекламном проспекте.
Постепенно идеальная картинка стала трескаться: загадочные запахи, странные цвета луж после дождя, необъяснимые недуги. Что превратило американскую мечту в одну из самых страшных катастроф США?

Мечта, которая не сбылась

История началась в 90-е годы XIX века с благородной идеи. Предприниматель Уильям Лав задумал соединить верхнюю и нижнюю части реки Ниагары искусственным каналом. На берегах планировался образцовый промышленный город с чистой гидроэлектроэнергией — настоящая жемчужина штата Нью-Йорк.
Строительство канала началось, но финансовый кризис 1893 года похоронил амбициозные планы. Инвесторы отвернулись от проекта, и Лав-Канал остался недостроенным — живописным местом для отдыха туристов и местных жителей.
CC0 / / Вид на огороженную территорию Лав-Канала
Вид на огороженную территорию Лав-Канала - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
CC0 / /
Вид на огороженную территорию Лав-Канала

Химическая империя зла

В начале XX века на заброшенные земли положила глаз компания Hooker Chemical and Plastics Corporation. Развивающаяся химическая промышленность нуждалась в местах для захоронения отходов, и недостроенный канал идеально подходил для этих целей.
С 1942 по 1953 год территория превратилась в гигантскую свалку промышленного яда. Здесь было захоронено более 21 тысячи тонн химических отходов. В списке токсичных веществ значились гексахлоран, бензилхлорид, сераорганические соединения, хлорбензол, нафталин, анилин и другие смертельно опасные соединения.
Компания использовала самый примитивный способ утилизации — все отходы просто закапывались в землю. К свалке присоединились местные предприятия, с радостью избавлявшиеся от токсичного мусора дешево и без лишних формальностей.
© Getty Images / BettmannЗавод Hooker Chemical and Plastics Corporation
Завод Hooker Chemical and Plastics Corporation - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Getty Images / Bettmann
Завод Hooker Chemical and Plastics Corporation

Сделка века за один доллар

В 1953-м полигон исчерпал свои возможности. Hooker Chemical поступила просто: засыпала отравленную землю почвой, разровняла и продала муниципалитету города Ниагара-Фолс за символический доллар.
Юристы химического гиганта составили контракт максимально выгодно для себя, полностью сняв с компании любую ответственность за дальнейшее использование территории. Чиновники муниципалитета не поняли, какую бомбу замедленного действия они приобретают.
На отравленной земле власти начали строить жилой район — дома, школы, детские сады. Название оставили прежним — Лав-Канал, что в переводе означает "Канал Любви".
© Getty Images / BettmannЗастроенный район Лав-Канала
Застроенный район Лав-Канала - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Getty Images / Bettmann
Застроенный район Лав-Канала

Признаки надвигающейся катастрофы

Первые жители нового района — в основном молодые семьи с детьми — сразу заметили странности. После дождей лужи переливались всеми цветами радуги, в воздухе постоянно висели неприятные запахи, растения и домашние животные быстро погибали.
Случались необъяснимые возгорания: огонь возникал сам по себе из-за химических реакций токсичных веществ, выходящих на поверхность.
Но самое страшное началось позже. Врачи стали фиксировать аномально высокое количество врожденных дефектов у новорожденных, участились выкидыши. Общая смертность в районе резко выросла — жители редко доживали до 50 лет, умирая от букета хронических болезней и онкологии.

Небеса открыли правду

Масштабы трагедии могли остаться скрытыми, если бы не природная стихия. В 1976 году на Лав-Канал обрушились мощные ливни, резко поднявшие уровень грунтовых вод.
Химические отходы буквально полезли на поверхность, превратив город в апокалиптический пейзаж. По улицам текли разноцветные ручьи с жутким запахом, как описывали ситуацию американские СМИ.
Эксперты из Нью-Йорка, прибывшие на место, обнаружили в пробах воды, грунта и воздуха 82 типа химических веществ, большинство из которых представляли смертельную опасность для всего живого.
© Getty Images / BettmannЖители Лав-Канала покидают свои дома
Жители Лав-Канала покидают свои дома - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Getty Images / Bettmann
Жители Лав-Канала покидают свои дома

Восстание домохозяек

Власти пытались замять скандал и уклониться от ответственности. Тогда в дело вступила простая домохозяйка Лоис Гиббс, ставшая лидером отчаянного сопротивления.
Сначала женщины пытались действовать мирными методами: подавали петиции, проводили собрания, обращались к чиновникам с требованиями провести независимую экспертизу и эвакуировать семьи. Но власти игнорировали их просьбы, ссылаясь на бюрократические проволочки и недостаток средств.
Как описано в ее книге "Love Canal: and the Birth of the Environmental Health Movement" ( "Лав-Канал: и зарождение движения за охрану окружающей среды"), группа жительниц взяла в заложники двух чиновников Агентства по охране окружающей среды. Женщины удерживали их в течение нескольких часов, требуя немедленной эвакуации всех семей из зараженного района.
Этот отчаянный шаг привлек внимание национальных СМИ и заставил федеральные власти действовать. История борьбы Лоис Гиббс, подробно изложенная в мемуарах, стала символом гражданского сопротивления экологическому беспределу.
© Getty Images / BettmannЛоис Гиббс
Лоис Гиббс - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Getty Images / Bettmann
Лоис Гиббс

Вмешательство президента

Давление общественности заставило президента Джимми Картера в 1978-м принять беспрецедентное решение. Впервые в американской истории режим чрезвычайного положения был объявлен из-за техногенной, а не природной катастрофы. Началась эвакуация беременных женщин и детей до двух лет.
Федеральный бюджет выделил средства, но первоначально помощь получили только 240 семей, проживавших в непосредственной близости от эпицентра заражения.
Остальным жителям пришлось бороться за право на переселение. Общественное движение под руководством Лоис Гиббс добилось объявления второго режима ЧП, и район наконец расселили полностью в конце 1980 года, как указывала Гиббс в книге.
© Getty Images / BettmannДжимми Картер
Джимми Картер - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Getty Images / Bettmann
Джимми Картер

Поле за колючей проволокой

Сегодня Лав-Канал — это заросшее травой поле, окруженное забором из колючей проволоки. Большинство домов в районе были снесены после эвакуации, и лишь на окраинах остались жить несколько семей, решивших не покидать родные места.
Трагедия стала напоминанием пророческих слов вождя индейцев сквамиш Чифа Сиэтла: "Что случается с землей, то случается с детьми этой земли".
 
СШАНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала