Сделка за доллар и тонны яда: как американский город стал адом на земле

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Идеальное место для семейного счастья — живописный уголок штата Нью-Йорк, рядом с легендарным Ниагарским водопадом. Молодые семьи надеялись обрести счастье, покупая доступное жилье. Красивые дома, зеленые дворики, звонкие голоса детей — все как в рекламном проспекте.Постепенно идеальная картинка стала трескаться: загадочные запахи, странные цвета луж после дождя, необъяснимые недуги. Что превратило американскую мечту в одну из самых страшных катастроф США?Мечта, которая не сбыласьИстория началась в 90-е годы XIX века с благородной идеи. Предприниматель Уильям Лав задумал соединить верхнюю и нижнюю части реки Ниагары искусственным каналом. На берегах планировался образцовый промышленный город с чистой гидроэлектроэнергией — настоящая жемчужина штата Нью-Йорк.Строительство канала началось, но финансовый кризис 1893 года похоронил амбициозные планы. Инвесторы отвернулись от проекта, и Лав-Канал остался недостроенным — живописным местом для отдыха туристов и местных жителей.Химическая империя злаВ начале XX века на заброшенные земли положила глаз компания Hooker Chemical and Plastics Corporation. Развивающаяся химическая промышленность нуждалась в местах для захоронения отходов, и недостроенный канал идеально подходил для этих целей.С 1942 по 1953 год территория превратилась в гигантскую свалку промышленного яда. Здесь было захоронено более 21 тысячи тонн химических отходов. В списке токсичных веществ значились гексахлоран, бензилхлорид, сераорганические соединения, хлорбензол, нафталин, анилин и другие смертельно опасные соединения.Компания использовала самый примитивный способ утилизации — все отходы просто закапывались в землю. К свалке присоединились местные предприятия, с радостью избавлявшиеся от токсичного мусора дешево и без лишних формальностей.Сделка века за один долларВ 1953-м полигон исчерпал свои возможности. Hooker Chemical поступила просто: засыпала отравленную землю почвой, разровняла и продала муниципалитету города Ниагара-Фолс за символический доллар.Юристы химического гиганта составили контракт максимально выгодно для себя, полностью сняв с компании любую ответственность за дальнейшее использование территории. Чиновники муниципалитета не поняли, какую бомбу замедленного действия они приобретают.На отравленной земле власти начали строить жилой район — дома, школы, детские сады. Название оставили прежним — Лав-Канал, что в переводе означает "Канал Любви".Признаки надвигающейся катастрофыПервые жители нового района — в основном молодые семьи с детьми — сразу заметили странности. После дождей лужи переливались всеми цветами радуги, в воздухе постоянно висели неприятные запахи, растения и домашние животные быстро погибали.Случались необъяснимые возгорания: огонь возникал сам по себе из-за химических реакций токсичных веществ, выходящих на поверхность.Но самое страшное началось позже. Врачи стали фиксировать аномально высокое количество врожденных дефектов у новорожденных, участились выкидыши. Общая смертность в районе резко выросла — жители редко доживали до 50 лет, умирая от букета хронических болезней и онкологии.Небеса открыли правдуМасштабы трагедии могли остаться скрытыми, если бы не природная стихия. В 1976 году на Лав-Канал обрушились мощные ливни, резко поднявшие уровень грунтовых вод.Химические отходы буквально полезли на поверхность, превратив город в апокалиптический пейзаж. По улицам текли разноцветные ручьи с жутким запахом, как описывали ситуацию американские СМИ.Эксперты из Нью-Йорка, прибывшие на место, обнаружили в пробах воды, грунта и воздуха 82 типа химических веществ, большинство из которых представляли смертельную опасность для всего живого.Восстание домохозяекВласти пытались замять скандал и уклониться от ответственности. Тогда в дело вступила простая домохозяйка Лоис Гиббс, ставшая лидером отчаянного сопротивления.Сначала женщины пытались действовать мирными методами: подавали петиции, проводили собрания, обращались к чиновникам с требованиями провести независимую экспертизу и эвакуировать семьи. Но власти игнорировали их просьбы, ссылаясь на бюрократические проволочки и недостаток средств.Как описано в ее книге "Love Canal: and the Birth of the Environmental Health Movement" ( "Лав-Канал: и зарождение движения за охрану окружающей среды"), группа жительниц взяла в заложники двух чиновников Агентства по охране окружающей среды. Женщины удерживали их в течение нескольких часов, требуя немедленной эвакуации всех семей из зараженного района.Этот отчаянный шаг привлек внимание национальных СМИ и заставил федеральные власти действовать. История борьбы Лоис Гиббс, подробно изложенная в мемуарах, стала символом гражданского сопротивления экологическому беспределу.Вмешательство президентаДавление общественности заставило президента Джимми Картера в 1978-м принять беспрецедентное решение. Впервые в американской истории режим чрезвычайного положения был объявлен из-за техногенной, а не природной катастрофы. Началась эвакуация беременных женщин и детей до двух лет.Федеральный бюджет выделил средства, но первоначально помощь получили только 240 семей, проживавших в непосредственной близости от эпицентра заражения.Остальным жителям пришлось бороться за право на переселение. Общественное движение под руководством Лоис Гиббс добилось объявления второго режима ЧП, и район наконец расселили полностью в конце 1980 года, как указывала Гиббс в книге.Поле за колючей проволокойСегодня Лав-Канал — это заросшее травой поле, окруженное забором из колючей проволоки. Большинство домов в районе были снесены после эвакуации, и лишь на окраинах остались жить несколько семей, решивших не покидать родные места.Трагедия стала напоминанием пророческих слов вождя индейцев сквамиш Чифа Сиэтла: "Что случается с землей, то случается с детьми этой земли".

