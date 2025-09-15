Рейтинг@Mail.ru
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве трех человек
19:23 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/kuban-2042097212.html
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве трех человек
происшествия, россия, новороссийск, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новороссийск, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Житель Новороссийска задержан на Кубани по подозрению в убийстве жены, ее знакомого и несовершеннолетней, на допросе он признался в содеянном, сообщает СК РФ.
Как установило следствие, с 11 сентября несовершеннолетняя девушка перестала выходить на связь и не пришла в школу. Тетя девушки, у которой она жила, тоже не отвечала на телефонные звонки, а знакомый этой женщины не вышел на работу. Следователи СКР, заподозрив возможный криминальный характер их исчезновения, прибыли в дом женщины и девушки и в ходе осмотра домовладения обнаружили следы крови на стенах.
По предварительным данным СК, вечером 10 сентября 2025 года фигурант в Новороссийске поссорился на почве ревности с женой, с которой они находились в процессе развода, и с ее знакомым. В ходе конфликта мужчина взял топор и несколько раз ударил обоих по голове, а затем таким же образом расправился с несовершеннолетней девушкой. После этого он перетащил тела погибших в гараж, избавился от топора, вещей и мобильных телефонов погибших. Затем он перегнал машину потерпевшего в другой район города, вернулся домой и попытался смыть следы крови. На следующее утро, продолжая скрывать следы преступления, фигурант погрузил тела погибших в свой автомобиль и вывез их в лес, где закидал автомобильными покрышками и поджег, а затем засыпал землей и ветками.
"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)… В ходе совместной работы следователей СК России и сотрудников полиции была установлена причастность 61-летнего мужчины, который являлся супругом погибшей женщины, к убийству. Фигурант задержан", - говорится в сообщении.
Как сообщается, на допросе мужчина сознался в содеянном. Он рассказал об обстоятельствах произошедшего и в ходе проверки показаний указал место сокрытия тел.
"В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом подозреваемый заключен под стражу", - добавили в СК.
