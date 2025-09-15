https://ria.ru/20250915/krym-2042063471.html

Аксенов рассказал, что Украина планировала построить биолабораторию в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Лабораторию по созданию биологического оружия планировалось построить в Крыму в бытность нахождения полуострова в составе Украины, рассказал глава региона Сергей Аксенов президенту России Владимиру Путину во время открытия противочумной станции в Симферополе. Президент России в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах, среди них – противочумная станция в Симферополе. "Благодаря вашему решению 2014 года, Владимир Владимирович, вы поддержали крымчан, вы избавили нас от угрозы, что в Крыму могла быть создана лаборатория по созданию биологического оружия. Все решения Украиной были приняты на тот момент, в рамках сотрудничества Украина-НАТО были выделены финансы на проведение здесь подобных испытаний", - сказал Аксенов во время открытия противочумной станции. По его словам, крымчане знают, кому они обязаны своей безопасностью, и знают, что абсолютное большинство позитивных изменений на полуострове происходит благодаря контролю и поддержке президента России. Новейший лабораторно-научный комплекс зданий "Противочумная станция Роспотребнадзора" построен в Симферополе. Общая площадь объекта 9,9 тысячи квадратных метров, штат – 94 человека. Станция может проводить исследования на все опасные инфекции и токсины. Ввод в работу центра увеличит объем исследований в 5,2 раза - с 12,5 тысячи до 65 тысяч в год. Лабораторные мощности спроектированы таким образом, что в случае возникновения ЧС эпидемиологического характера объем исследований можно увеличить в три раза. Центр станет ключевым лабораторным звеном контроля эпидобстановки по особо опасным инфекциям и обеспечения биологической безопасности не только в Крыму, но и для Херсонской, Запорожской областей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

