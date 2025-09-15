Рейтинг@Mail.ru
Спасатели нашли тело одного из утонувших при крушении катера в Татарстане
15:32 15.09.2025 (обновлено: 15:44 15.09.2025)
Спасатели нашли тело одного из утонувших при крушении катера в Татарстане
Спасатели нашли тело одного из утонувших при крушении катера в Татарстане
КАЗАНЬ, 15 сен – РИА Новости. Спасатели нашли катер, затонувший в пятницу днем на Волге в Зеленодольском районе Татарстана, в нем было тело одного из погибших, сообщает главное управление МЧС России по республике. Днем 12 сентября в акватории Волги в Зеленодольском районе опрокинулся катер. ГУМЧС сообщало, что на борту катера находились семь человек, троим из которых удалось спастись. Тела двух погибших были обнаружены на поверхности воды сразу, поиски двух человек продолжились. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух или более лиц. "Сегодня во время проведения поисковых работ на реке Волге вблизи поселка Октябрьский Зеленодольского района водолазной группой ЗПСО№2 поисково-спасательной службы Республики Татарстан при МЧС Республики Татарстан на глубине 17 метров на расстоянии 500 метров от берега обнаружен катер Velvette 20, извлечено тело мужчины 1971 года рождения, пропавшего 12 сентября в результате происшествия на воде, и передано сотрудникам полиции", - говорится в сообщении. По информации МЧС, поиск второго пропавшего мужчины, 1979 года рождения, продолжаются. Спланировано применение беспилотной авиасистемы регионального ГУМЧС. К поискам привлечены 22 человека и 11 единиц техники.
происшествия, зеленодольский район, республика татарстан (татарстан), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели нашли тело одного из утонувших при крушении катера в Татарстане

КАЗАНЬ, 15 сен – РИА Новости. Спасатели нашли катер, затонувший в пятницу днем на Волге в Зеленодольском районе Татарстана, в нем было тело одного из погибших, сообщает главное управление МЧС России по республике.
Днем 12 сентября в акватории Волги в Зеленодольском районе опрокинулся катер. ГУМЧС сообщало, что на борту катера находились семь человек, троим из которых удалось спастись. Тела двух погибших были обнаружены на поверхности воды сразу, поиски двух человек продолжились. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух или более лиц.
"Сегодня во время проведения поисковых работ на реке Волге вблизи поселка Октябрьский Зеленодольского района водолазной группой ЗПСО№2 поисково-спасательной службы Республики Татарстан при МЧС Республики Татарстан на глубине 17 метров на расстоянии 500 метров от берега обнаружен катер Velvette 20, извлечено тело мужчины 1971 года рождения, пропавшего 12 сентября в результате происшествия на воде, и передано сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, поиск второго пропавшего мужчины, 1979 года рождения, продолжаются. Спланировано применение беспилотной авиасистемы регионального ГУМЧС. К поискам привлечены 22 человека и 11 единиц техники.
