Крейсер "Адмирал Нахимов" завершил первый этап заводских испытаний
Крейсер "Адмирал Нахимов" завершил первый этап заводских испытаний - РИА Новости, 15.09.2025
Крейсер "Адмирал Нахимов" завершил первый этап заводских испытаний
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" завершил первый этап заводских ходовых испытаний, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" завершил первый этап заводских ходовых испытаний, сообщили в Минобороны РФ. "Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", проходящий модернизацию и ремонт на производственном объединении "Северное машиностроительное предприятие", успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в море и прибыл к штатному причалу завода", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе первого этапа заводских ходовых испытаний проверялась работа главной энергетической установки и ряда корабельных систем и механизмов. Испытания, в которых принимает участие сдаточная команда предприятия "Севмаш" и экипаж корабля, будут продолжены по графику, подчеркнули в МО РФ.
