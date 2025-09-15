https://ria.ru/20250915/kreyser-2042114703.html

Крейсер "Адмирал Нахимов" завершил первый этап заводских испытаний

Крейсер "Адмирал Нахимов" завершил первый этап заводских испытаний - РИА Новости, 15.09.2025

Крейсер "Адмирал Нахимов" завершил первый этап заводских испытаний

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" завершил первый этап заводских ходовых испытаний, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T22:07:00+03:00

2025-09-15T22:07:00+03:00

2025-09-15T22:07:00+03:00

безопасность

россия

северное машиностроительное предприятие

севмаш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/29511/63/295116370_0:161:2967:1829_1920x0_80_0_0_2207e87b5357068769fdeeb4d7b59acc.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" завершил первый этап заводских ходовых испытаний, сообщили в Минобороны РФ. "Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", проходящий модернизацию и ремонт на производственном объединении "Северное машиностроительное предприятие", успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в море и прибыл к штатному причалу завода", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе первого этапа заводских ходовых испытаний проверялась работа главной энергетической установки и ряда корабельных систем и механизмов. Испытания, в которых принимает участие сдаточная команда предприятия "Севмаш" и экипаж корабля, будут продолжены по графику, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20250218/patrushev-1999969888.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, северное машиностроительное предприятие, севмаш