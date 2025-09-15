Рейтинг@Mail.ru
Крейсер "Адмирал Нахимов" завершил первый этап заводских испытаний - РИА Новости, 15.09.2025
22:07 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/kreyser-2042114703.html
Крейсер "Адмирал Нахимов" завершил первый этап заводских испытаний
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" завершил первый этап заводских ходовых испытаний, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" завершил первый этап заводских ходовых испытаний, сообщили в Минобороны РФ. "Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", проходящий модернизацию и ремонт на производственном объединении "Северное машиностроительное предприятие", успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в море и прибыл к штатному причалу завода", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе первого этапа заводских ходовых испытаний проверялась работа главной энергетической установки и ряда корабельных систем и механизмов. Испытания, в которых принимает участие сдаточная команда предприятия "Севмаш" и экипаж корабля, будут продолжены по графику, подчеркнули в МО РФ.
безопасность, россия, северное машиностроительное предприятие, севмаш
Безопасность, Россия, Северное машиностроительное предприятие, Севмаш
© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкТяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" завершил первый этап заводских ходовых испытаний, сообщили в Минобороны РФ.
"Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", проходящий модернизацию и ремонт на производственном объединении "Северное машиностроительное предприятие", успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в море и прибыл к штатному причалу завода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе первого этапа заводских ходовых испытаний проверялась работа главной энергетической установки и ряда корабельных систем и механизмов. Испытания, в которых принимает участие сдаточная команда предприятия "Севмаш" и экипаж корабля, будут продолжены по графику, подчеркнули в МО РФ.
Ракетный крейсер Адмирал Нахимов - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Патрушев рассказал о состоянии крейсера "Адмирал Нахимов"
18 февраля, 09:03
 
БезопасностьРоссияСеверное машиностроительное предприятиеСевмаш
 
 
