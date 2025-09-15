https://ria.ru/20250915/kreml-2042017945.html
Песков рассказал о прививочной кампании в Кремле
15.09.2025
Песков рассказал о прививочной кампании в Кремле
Все желающие имеют возможность привиться от гриппа в Кремле, многие этим пользуются, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Все желающие имеют возможность привиться от гриппа в Кремле, многие этим пользуются, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Все желающие имеют возможность сделать прививки от гриппа. Многие этим пользуются", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, началась ли прививочная кампания в Кремле. Он также отметил, что прививочная кампания организована на должном уровне.
