https://ria.ru/20250915/kreml-2042017945.html

Песков рассказал о прививочной кампании в Кремле

Песков рассказал о прививочной кампании в Кремле - РИА Новости, 15.09.2025

Песков рассказал о прививочной кампании в Кремле

Все желающие имеют возможность привиться от гриппа в Кремле, многие этим пользуются, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T13:21:00+03:00

2025-09-15T13:21:00+03:00

2025-09-15T13:21:00+03:00

россия

дмитрий песков

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Все желающие имеют возможность привиться от гриппа в Кремле, многие этим пользуются, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Все желающие имеют возможность сделать прививки от гриппа. Многие этим пользуются", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, началась ли прививочная кампания в Кремле. Он также отметил, что прививочная кампания организована на должном уровне.

https://ria.ru/20250912/vaktsinatsiya-2041401967.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, общество