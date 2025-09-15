https://ria.ru/20250915/kreml-2042014985.html
В Кремле заявили об отсутствии готовности Украины к серьезному обсуждению
В Кремле заявили об отсутствии готовности Украины к серьезному обсуждению
Готовности Киева приступить к серьезному обсуждению в рамках переговоров по Украине сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Готовности Киева приступить к серьезному обсуждению в рамках переговоров по Украине сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы действительно говорили с вами о том, что есть пауза, эта пауза налицо. Вы видите, что какой-то, скажем так, гибкости в украинской позиции и готовности киевского режима действительно приступить к серьезному обсуждению нет", - сказал Песков журналистам.
