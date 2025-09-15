Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили об отсутствии готовности Украины к серьезному обсуждению - РИА Новости, 15.09.2025
12:57 15.09.2025
В Кремле заявили об отсутствии готовности Украины к серьезному обсуждению
Готовности Киева приступить к серьезному обсуждению в рамках переговоров по Украине сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Готовности Киева приступить к серьезному обсуждению в рамках переговоров по Украине сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы действительно говорили с вами о том, что есть пауза, эта пауза налицо. Вы видите, что какой-то, скажем так, гибкости в украинской позиции и готовности киевского режима действительно приступить к серьезному обсуждению нет", - сказал Песков журналистам.
киев, украина, россия, дмитрий песков, в мире
Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире
© РИА Новости / Стрингер
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Готовности Киева приступить к серьезному обсуждению в рамках переговоров по Украине сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы действительно говорили с вами о том, что есть пауза, эта пауза налицо. Вы видите, что какой-то, скажем так, гибкости в украинской позиции и готовности киевского режима действительно приступить к серьезному обсуждению нет", - сказал Песков журналистам.
Киев Украина Россия Дмитрий Песков В мире
 
 
