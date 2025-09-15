https://ria.ru/20250915/krasnov-2041970946.html
У генпрокурора Краснова нет иностранного гражданства
У генпрокурора Краснова нет иностранного гражданства - РИА Новости, 15.09.2025
У генпрокурора Краснова нет иностранного гражданства
Генпрокурор Игорь Краснов не имеет счетов в иностранных банков и гражданства иных стран, передает корреспондент РИА Новости из суда, где ВВКС рассматривается... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Генпрокурор Игорь Краснов не имеет счетов в иностранных банков и гражданства иных стран, передает корреспондент РИА Новости из суда, где ВВКС рассматривается заявление Краснова на пост главы Верховного суда РФ. "Краснов никогда не имел и не имеет гражданства других государств или счетов в иностранных банков",- сказал председатель ВККС Николай Тимошин.
