Полиция установила личность мужчины, избившего сотрудницу ПВЗ в Краснодаре
2025-09-15T18:17:00+03:00
КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Полиция установила личность краснодарца, избившего сотрудницу ПВЗ за то, что ему не разрешили примерить заказанную одежду, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу. По данным УМВД, мужчина, пришедший в пункт выдачи заказов, получил отказ в примерке заказанной одежды и вступил в словесную перепалку с девушкой, после чего избил ее. 22-летняя пострадавшая обратилась в медицинское учреждение за помощью и в полицию с заявлением. "На основании поступившего в полицию города Краснодара заявления 22-летней сотрудницы пункта выдачи заказов в настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия… Личность правонарушителя установлена", - говорится в сообщении. Причину отказа в полиции не пояснили, но, судя по видео, попавшему в интернет, инцидент мог произойти в пункте выдачи, в котором примерка не предусмотрена. По окончании разбирательства действиям мужчины дадут правовую оценку с учетом причиненного здоровью вреда, добавили в управлении.
