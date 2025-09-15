https://ria.ru/20250915/kosmos-2042091153.html
Руководитель НАСА признал, что агентство сбилось с пути
2025-09-15T18:39:00+03:00
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА сбилось с пути, несмотря на ряд его недавних достижений, пилотируемое освоение дальнего космоса десятилетиями стоит на месте, заявил американский министр транспорта и исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи. "И всё же сегодня НАСА сбилось с пути. Несмотря на ряд недавних достижений, таких как установление самой продолжительной непрерывной работы человека на низкой околоземной орбите и отправка нескольких марсоходов и спускаемых аппаратов на Марс, пилотируемое освоение дальнего космоса уже десятилетиями стоит на месте", - написал Даффи в статье, опубликованной на сайте Fox News. В 2026 году США собираются отправить четырёх астронавтов на орбиту спутника в рамках программы "Артемида". После этого НАСА собирается провести в 2027 году первую пилотируемую посадку на Луну со времён программы "Аполлон". Программа "Аполлон" являлась инициативой НАСА по высадке людей на Луну с последующим возвращением на Землю. В рамках программы США совершили шесть успешных полетов на Луну с 1969 по 1972 год.
