https://ria.ru/20250915/kosmos-2042091153.html

Руководитель НАСА признал, что агентство сбилось с пути

Руководитель НАСА признал, что агентство сбилось с пути - РИА Новости, 15.09.2025

Руководитель НАСА признал, что агентство сбилось с пути

Американское космическое агентство НАСА сбилось с пути, несмотря на ряд его недавних достижений, пилотируемое освоение дальнего космоса десятилетиями стоит на... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T18:39:00+03:00

2025-09-15T18:39:00+03:00

2025-09-15T18:39:00+03:00

в мире

луна

сша

марс

наса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102438/87/1024388768_0:203:2180:1429_1920x0_80_0_0_6872a481dcd5ecc2ccd5ff1aedd41d0d.jpg

ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА сбилось с пути, несмотря на ряд его недавних достижений, пилотируемое освоение дальнего космоса десятилетиями стоит на месте, заявил американский министр транспорта и исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи. "И всё же сегодня НАСА сбилось с пути. Несмотря на ряд недавних достижений, таких как установление самой продолжительной непрерывной работы человека на низкой околоземной орбите и отправка нескольких марсоходов и спускаемых аппаратов на Марс, пилотируемое освоение дальнего космоса уже десятилетиями стоит на месте", - написал Даффи в статье, опубликованной на сайте Fox News. В 2026 году США собираются отправить четырёх астронавтов на орбиту спутника в рамках программы "Артемида". После этого НАСА собирается провести в 2027 году первую пилотируемую посадку на Луну со времён программы "Аполлон". Программа "Аполлон" являлась инициативой НАСА по высадке людей на Луну с последующим возвращением на Землю. В рамках программы США совершили шесть успешных полетов на Луну с 1969 по 1972 год.

https://ria.ru/20250909/nasa-2040562149.html

луна

сша

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луна, сша, марс, наса