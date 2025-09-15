https://ria.ru/20250915/kontent-2041517924.html
Одноклассники запустили новый раздел с авторским контентом от экспертов
Одноклассники запустили новый раздел с авторским контентом от экспертов - РИА Новости, 15.09.2025
Одноклассники запустили новый раздел с авторским контентом от экспертов
Социальная сеть Одноклассники запустила новый раздел с проверенным контентом от авторов платформы. В нем представлены четыре ключевые рубрики: здоровье,... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T10:00:00+03:00
2025-09-15T10:00:00+03:00
2025-09-15T10:00:00+03:00
одноклассники
соцсети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041516694_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0bf9b7c7e2987d7facdad5c45fd5b780.png
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники запустила новый раздел с проверенным контентом от авторов платформы. В нем представлены четыре ключевые рубрики: здоровье, политика, сделай сам и еда. Они отобраны с учетом интересов фокусной аудитории Одноклассников — пользователей старшего возраста.В новом разделе задействовано свыше 300 авторов-экспертов, признанных в своих областях. Например, в рубрике "Здоровье" можно ознакомиться с материалами о здоровом образе жизни от популярных экспертов, как Елена Малышева и Александр Мясников. Также пользователям доступен контент и от перспективных растущих авторов платформы. Все материалы проходят проверку и представлены в формате статей или коротких видеороликов.Рубрика "Здоровье" также включает в себя мини-приложения, посвященные здоровому образу жизни, например, "Дневник питания". Пользователи могут задавать интересующие их вопросы о здоровом образе жизни, и получать ответы от проверенных специалистов. Например: "Как облегчить боль при артрите?" или "Как меньше нервничать?". В рубрике "Еда" можно искать рецепты разнообразных блюд и узнавать секреты их приготовления. В рубрике "Политика" пользователям доступны последние актуальные новости. А в рубрике "Сделай сам" можно изучать контент про DIY и творчество.Новый раздел будет полезен как пользователям соцсети, так и авторам платформы, в особенности, начинающим. Пользователи смогут быстрее находить и изучать интересующий их контент, в то время как авторы получат гарантированные просмотры на свои материалы, высокую вовлеченность и широкий охват среди целевой аудитории."Новый раздел с экспертным контентом от авторов ОК позволит нашим пользователям находить и изучать множество качественных материалов по самым востребованным тематикам. В то же время запуск даст возможность авторам платформы стать еще заметнее и добавит больше точек входа для взаимодействия с контентом, релевантным для фокусной аудитории", — комментирует Александр Москвичев, директор по продукту ОК.Чтобы начать изучать контент по интересующим тематикам, пользователь может перейти в новый раздел из своей ленты в ОК, нажав кнопку "Поиск" в правом верхнем углу. Раздел также будет отображаться у пользователя в рекомендациях, когда он просматривает тематические посты в своей ленте.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041516694_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_91aaf439b0b7d6c460998e639aabde40.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одноклассники, соцсети
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники запустила новый раздел с проверенным контентом от авторов платформы. В нем представлены четыре ключевые рубрики: здоровье, политика, сделай сам и еда. Они отобраны с учетом интересов фокусной аудитории Одноклассников — пользователей старшего возраста.
В новом разделе задействовано свыше 300 авторов-экспертов, признанных в своих областях. Например, в рубрике "Здоровье" можно ознакомиться с материалами о здоровом образе жизни от популярных экспертов, как Елена Малышева и Александр Мясников. Также пользователям доступен контент и от перспективных растущих авторов платформы. Все материалы проходят проверку и представлены в формате статей или коротких видеороликов.
Рубрика "Здоровье" также включает в себя мини-приложения, посвященные здоровому образу жизни, например, "Дневник питания". Пользователи могут задавать интересующие их вопросы о здоровом образе жизни, и получать ответы от проверенных специалистов. Например: "Как облегчить боль при артрите?" или "Как меньше нервничать?". В рубрике "Еда" можно искать рецепты разнообразных блюд и узнавать секреты их приготовления. В рубрике "Политика" пользователям доступны последние актуальные новости. А в рубрике "Сделай сам" можно изучать контент про DIY и творчество.
Новый раздел будет полезен как пользователям соцсети, так и авторам платформы, в особенности, начинающим. Пользователи смогут быстрее находить и изучать интересующий их контент, в то время как авторы получат гарантированные просмотры на свои материалы, высокую вовлеченность и широкий охват среди целевой аудитории.
"Новый раздел с экспертным контентом от авторов ОК позволит нашим пользователям находить и изучать множество качественных материалов по самым востребованным тематикам. В то же время запуск даст возможность авторам платформы стать еще заметнее и добавит больше точек входа для взаимодействия с контентом, релевантным для фокусной аудитории", — комментирует Александр Москвичев, директор по продукту ОК.
Чтобы начать изучать контент по интересующим тематикам, пользователь может перейти в новый раздел из своей ленты в ОК, нажав кнопку "Поиск" в правом верхнем углу. Раздел также будет отображаться у пользователя в рекомендациях, когда он просматривает тематические посты в своей ленте.