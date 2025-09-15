https://ria.ru/20250915/kobzev-2041940479.html

Кобзев поблагодарил жителей Иркутской области за поддержку на выборах

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поблагодарил жителей региона за участие в выборах и пообещал оправдать их доверие. РИА Новости, 15.09.2025

ИРКУТСК, 15 сен - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поблагодарил жителей региона за участие в выборах и пообещал оправдать их доверие. По данным ЦИК РФ, действующий глава Иркутской области Игорь Кобзев побеждает на выборах губернатора с 60,82% голосов после обработки 99% протоколов. "Спасибо всем, кто пришел на избирательные участки и отдал свой голос. Это говорит не только о высокой гражданской позиции, но и о том, что вам не все равно, как будет развиваться регион, в каких условиях будут расти ваши дети и внуки", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что за время работы в Иркутской области было немало сложных задач: устранение последствий тулунского наводнения, борьба с эпидемией ковида, поддержка спецоперации и преодоление санкций Запада. За эти годы в регионе удалось кардинально сократить площадь лесных пожаров, развернуть масштабное дорожное строительство и открыть в Иркутске суворовское училище. "Мне кажется, что за эти годы я точнее понял, что значит выражение "сибирский характер". Это про настоящих, сильных, искренних людей. Про вас. Про тех, кто не боится говорить правду. Про тех, кто поддерживает. Обещаю, что приложу все усилия, чтобы оправдать ваше доверие! Спасибо и низкий поклон", - добавил Кобзев. Голосование проходило в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.

