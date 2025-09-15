https://ria.ru/20250915/kitay-2041978505.html

МИД Китая указал на законность энергетического сотрудничества с Россией

МИД Китая указал на законность энергетического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 15.09.2025

МИД Китая указал на законность энергетического сотрудничества с Россией

Торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным, заявил на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T10:46:00+03:00

2025-09-15T10:46:00+03:00

2025-09-15T10:46:00+03:00

в мире

китай

россия

сша

энергетика

экономика

введение трампом пошлин на импорт

пошлины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032318699_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_caa0c1a6e3abcd3f7b52b0aa93a2d551.jpg

ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Обычное торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая со всеми странами мира, включая Россию, является законным и не заслуживает критики", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины в отношении КНР за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта.

https://ria.ru/20250915/kitay-2041973301.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, сша, энергетика, экономика, введение трампом пошлин на импорт, пошлины, нефть, дональд трамп, мид кнр