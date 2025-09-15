https://ria.ru/20250915/kitay-2041978505.html
МИД Китая указал на законность энергетического сотрудничества с Россией
МИД Китая указал на законность энергетического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 15.09.2025
МИД Китая указал на законность энергетического сотрудничества с Россией
Торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным, заявил на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T10:46:00+03:00
2025-09-15T10:46:00+03:00
2025-09-15T10:46:00+03:00
в мире
китай
россия
сша
энергетика
экономика
введение трампом пошлин на импорт
пошлины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032318699_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_caa0c1a6e3abcd3f7b52b0aa93a2d551.jpg
ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Обычное торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая со всеми странами мира, включая Россию, является законным и не заслуживает критики", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины в отношении КНР за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта.
https://ria.ru/20250915/kitay-2041973301.html
китай
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032318699_162:0:2118:1467_1920x0_80_0_0_dc1cf71407ee7b1b573120842d4ac9e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, сша, энергетика, экономика, введение трампом пошлин на импорт, пошлины, нефть, дональд трамп, мид кнр
В мире, Китай, Россия, США, Энергетика, Экономика, Введение Трампом пошлин на импорт, Пошлины, Нефть, Дональд Трамп, МИД КНР
МИД Китая указал на законность энергетического сотрудничества с Россией
МИД КНР назвал торговое и энергетическое сотрудничество с Россией законным