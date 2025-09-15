Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая указал на законность энергетического сотрудничества с Россией
15.09.2025
МИД Китая указал на законность энергетического сотрудничества с Россией
Торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Обычное торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая со всеми странами мира, включая Россию, является законным и не заслуживает критики", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины в отношении КНР за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта.
© AP Photo / Thomas PeterРоссийский флаг в Пекине
© AP Photo / Thomas Peter
Российский флаг в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Обычное торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая со всеми странами мира, включая Россию, является законным и не заслуживает критики", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины в отношении КНР за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта.
Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт нефти из России
Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт нефти из России
 
 
