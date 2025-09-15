Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт нефти из России

https://ria.ru/20250915/kitay-2041973301.html
Пекин ответит США и их союзникам в случае введения пошлин за импорт российской нефти, рассказал официальный представитель МИД страны Линь Цзянь. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T10:28:00+03:00
2025-09-15T10:28:00+03:00
2025-09-15T11:34:00+03:00
в мире
китай
сша
россия
мид кнр
энергетика
нефть
пошлины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
ПЕКИН, 15 сен — РИА Новости. Пекин ответит США и их союзникам в случае введения пошлин за импорт российской нефти, рассказал официальный представитель МИД страны Линь Цзянь."Если законным правам и интересам КНР будет нанесен ущерб, Китай непременно примет решительные контрмеры и будет непоколебимо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", — заявил он на брифинге.Так он прокомментировал призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины против Китая за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта.Линь Цзянь назвал действия Вашингтона примером запугивания и экономического принуждения.Дипломат также пояснил, что торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным и не заслуживает критики.Со своей стороны, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы США ввести вторичные санкции за покупку ресурсов у Москвы, отмечал, что Пекин будет принимать меры энергетической безопасности исходя из национальных интересов.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва и Пекин единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям в мировой торговле.
китай
сша
россия
в мире, китай, сша, россия, мид кнр, энергетика, нефть, пошлины, дональд трамп, нато, g7
В мире, Китай, США, Россия, МИД КНР, Энергетика, Нефть, Пошлины, Дональд Трамп, НАТО, G7
ПЕКИН, 15 сен — РИА Новости. Пекин ответит США и их союзникам в случае введения пошлин за импорт российской нефти, рассказал официальный представитель МИД страны Линь Цзянь.
"Если законным правам и интересам КНР
будет нанесен ущерб, Китай непременно примет решительные контрмеры и будет непоколебимо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", — заявил он на брифинге.
Так он прокомментировал призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины против Китая за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта.
Линь Цзянь назвал действия Вашингтона примером запугивания и экономического принуждения.
Дипломат также пояснил, что торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным и не заслуживает критики.
Со своей стороны, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы США ввести вторичные санкции за покупку ресурсов у Москвы, отмечал, что Пекин будет принимать меры энергетической безопасности исходя из национальных интересов.
Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком нефти в Китай. По официальным данным, в 2023-м Пекин импортировал 107 миллионов тонн сырья, это на 24% больше, чем было годом ранее. По итогам 2024-го Китай закупил 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва и Пекин единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям в мировой торговле.