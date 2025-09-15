https://ria.ru/20250915/kitay-2041973301.html

Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт нефти из России

Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт нефти из России

Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт нефти из России

Пекин ответит США и их союзникам в случае введения пошлин за импорт российской нефти, рассказал официальный представитель МИД страны Линь Цзянь.

ПЕКИН, 15 сен — РИА Новости. Пекин ответит США и их союзникам в случае введения пошлин за импорт российской нефти, рассказал официальный представитель МИД страны Линь Цзянь."Если законным правам и интересам КНР будет нанесен ущерб, Китай непременно примет решительные контрмеры и будет непоколебимо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", — заявил он на брифинге.Так он прокомментировал призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины против Китая за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта.Линь Цзянь назвал действия Вашингтона примером запугивания и экономического принуждения.Дипломат также пояснил, что торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным и не заслуживает критики.Со своей стороны, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы США ввести вторичные санкции за покупку ресурсов у Москвы, отмечал, что Пекин будет принимать меры энергетической безопасности исходя из национальных интересов.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва и Пекин единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям в мировой торговле.

