10:28 15.09.2025 (обновлено: 11:34 15.09.2025)
Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт нефти из России
Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт нефти из России
Пекин ответит США и их союзникам в случае введения пошлин за импорт российской нефти, рассказал официальный представитель МИД страны Линь Цзянь. РИА Новости, 15.09.2025
в мире
китай
сша
россия
мид кнр
энергетика
нефть
пошлины
ПЕКИН, 15 сен — РИА Новости. Пекин ответит США и их союзникам в случае введения пошлин за импорт российской нефти, рассказал официальный представитель МИД страны Линь Цзянь."Если законным правам и интересам КНР будет нанесен ущерб, Китай непременно примет решительные контрмеры и будет непоколебимо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", — заявил он на брифинге.Так он прокомментировал призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины против Китая за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта.Линь Цзянь назвал действия Вашингтона примером запугивания и экономического принуждения.Дипломат также пояснил, что торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным и не заслуживает критики.Со своей стороны, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы США ввести вторичные санкции за покупку ресурсов у Москвы, отмечал, что Пекин будет принимать меры энергетической безопасности исходя из национальных интересов.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва и Пекин единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям в мировой торговле.
в мире, китай, сша, россия, мид кнр, энергетика, нефть, пошлины, дональд трамп, нато, g7
В мире, Китай, США, Россия, МИД КНР, Энергетика, Нефть, Пошлины, Дональд Трамп, НАТО, G7
© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 15 сен — РИА Новости. Пекин ответит США и их союзникам в случае введения пошлин за импорт российской нефти, рассказал официальный представитель МИД страны Линь Цзянь.
"Если законным правам и интересам КНР будет нанесен ущерб, Китай непременно примет решительные контрмеры и будет непоколебимо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", — заявил он на брифинге.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Китай резко сократил импорт нефти из США
20 июня, 13:38
Так он прокомментировал призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины против Китая за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта.
Линь Цзянь назвал действия Вашингтона примером запугивания и экономического принуждения.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Глава ЕК объяснила невыгодное соглашение с США отношениями России с Китаем
10 сентября, 11:18
Дипломат также пояснил, что торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным и не заслуживает критики.
Со своей стороны, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы США ввести вторичные санкции за покупку ресурсов у Москвы, отмечал, что Пекин будет принимать меры энергетической безопасности исходя из национальных интересов.

Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком нефти в Китай. По официальным данным, в 2023-м Пекин импортировал 107 миллионов тонн сырья, это на 24% больше, чем было годом ранее. По итогам 2024-го Китай закупил 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва и Пекин единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям в мировой торговле.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
СМИ: Россия и Китай подписали соглашение, которое озаботит США
5 сентября, 04:55
 
