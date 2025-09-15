СМИ: жители Китая сообщили об уничтожении НЛО

https://ria.ru/20250915/kitay-2041938807.html
Таинственный взрыв произошел в небе над Китаем, пользователи Сети предположили, что речь идет о "сбитии НЛО", сообщает Yangcheng Evening News. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 cен — РИА Новости. Таинственный взрыв произошел в небе над Китаем, пользователи Сети предположили, что речь идет о "сбитии НЛО", сообщает Yangcheng Evening News.Явление наблюдалось 12 сентября над городами Вэйфан, Жичжао и другими окрестностями провинции Шаньдун на востоке страны."Многие пользователи Сети опубликовали видеоролики, в которых утверждали, что стали свидетелями "сбития НЛО" и слышали два громких звука", — говорится в материале.Очевидцы сообщили, что видели яркую, похожую на факел, точку света, движущуюся с высокой скоростью по ночному небу. Ее траектория образовывала отчетливую параболу, значительно превышающую скорость обычного самолета."Два световых луча пересеклись в воздухе и мгновенно взорвались, вызвав мощную вспышку и два оглушительных удара, от которых у некоторых жителей слегка задрожали окна", — говорится в материале.Бюро по чрезвычайным ситуациям Вэйфана заявило, что не получало никакой информации по данному инциденту, призвав ждать официальных уведомлений.
