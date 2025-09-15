Рейтинг@Mail.ru
СМИ: жители Китая сообщили об уничтожении НЛО
02:52 15.09.2025 (обновлено: 08:50 15.09.2025)
СМИ: жители Китая сообщили об уничтожении НЛО
Таинственный взрыв произошел в небе над Китаем, пользователи Сети предположили, что речь идет о "сбитии НЛО", сообщает Yangcheng Evening News. РИА Новости, 15.09.2025
в мире
китай
шаньдун
МОСКВА, 15 cен — РИА Новости. Таинственный взрыв произошел в небе над Китаем, пользователи Сети предположили, что речь идет о "сбитии НЛО", сообщает Yangcheng Evening News.Явление наблюдалось 12 сентября над городами Вэйфан, Жичжао и другими окрестностями провинции Шаньдун на востоке страны."Многие пользователи Сети опубликовали видеоролики, в которых утверждали, что стали свидетелями "сбития НЛО" и слышали два громких звука", — говорится в материале.Очевидцы сообщили, что видели яркую, похожую на факел, точку света, движущуюся с высокой скоростью по ночному небу. Ее траектория образовывала отчетливую параболу, значительно превышающую скорость обычного самолета."Два световых луча пересеклись в воздухе и мгновенно взорвались, вызвав мощную вспышку и два оглушительных удара, от которых у некоторых жителей слегка задрожали окна", — говорится в материале.Бюро по чрезвычайным ситуациям Вэйфана заявило, что не получало никакой информации по данному инциденту, призвав ждать официальных уведомлений.
китай
шаньдун
Сбили НЛО? Таинственный взрыв в небе над Китаем
Сбили НЛО? Таинственный взрыв в небе над Китаем
в мире, китай, шаньдун
В мире, Китай, Шаньдун
СМИ: жители Китая сообщили об уничтожении НЛО

YEN: жители провинции Шаньдун в Китае сообщили об уничтожении НЛО

МОСКВА, 15 cен — РИА Новости. Таинственный взрыв произошел в небе над Китаем, пользователи Сети предположили, что речь идет о "сбитии НЛО", сообщает Yangcheng Evening News.
Явление наблюдалось 12 сентября над городами Вэйфан, Жичжао и другими окрестностями провинции Шаньдун на востоке страны.
Последствия взрыва в цехе Youdao Chemical Co, Ltd в китайской провинции Шаньдун. 27 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В Китае прогремел взрыв на химическом заводе
27 мая, 09:49
"Многие пользователи Сети опубликовали видеоролики, в которых утверждали, что стали свидетелями "сбития НЛО" и слышали два громких звука", — говорится в материале.
Очевидцы сообщили, что видели яркую, похожую на факел, точку света, движущуюся с высокой скоростью по ночному небу. Ее траектория образовывала отчетливую параболу, значительно превышающую скорость обычного самолета.
"Два световых луча пересеклись в воздухе и мгновенно взорвались, вызвав мощную вспышку и два оглушительных удара, от которых у некоторых жителей слегка задрожали окна", — говорится в материале.
Бюро по чрезвычайным ситуациям Вэйфана заявило, что не получало никакой информации по данному инциденту, призвав ждать официальных уведомлений.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
В Китае призвали США рассказать правду о взрывах на "Северных потоках"
23 февраля 2023, 13:18
 
