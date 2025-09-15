https://ria.ru/20250915/kitaj-2042034851.html

Демократы призвали Трампа добиться от КНР сокращения перепроизводства

Демократы призвали Трампа добиться от КНР сокращения перепроизводства - РИА Новости, 15.09.2025

Демократы призвали Трампа добиться от КНР сокращения перепроизводства

Демократы в палате представителей США обратились к администрации президента Дональда Трампа с призывом добиваться от Китая сокращения "структурного... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Демократы в палате представителей США обратились к администрации президента Дональда Трампа с призывом добиваться от Китая сокращения "структурного перепроизводства" в рамках обсуждаемого торгового соглашения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо законодателей. "Историческое и разрушительное использование Китаем структурного перепроизводства для стимулирования экономического роста наносит неоспоримый ущерб промышленности и занятости в США, а также подрывает стабильность международных рынков", - говорится в обращении конгрессменов. По данным агентства, письмо направлено в минфину США, торговому представителю и министерству торговли на фоне переговоров главы минфина Скотта Бессента и торгового представителя Джеймисона Грира с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Мадриде. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

