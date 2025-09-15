Рейтинг@Mail.ru
Демократы призвали Трампа добиться от КНР сокращения перепроизводства - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/kitaj-2042034851.html
Демократы призвали Трампа добиться от КНР сокращения перепроизводства
Демократы призвали Трампа добиться от КНР сокращения перепроизводства - РИА Новости, 15.09.2025
Демократы призвали Трампа добиться от КНР сокращения перепроизводства
Демократы в палате представителей США обратились к администрации президента Дональда Трампа с призывом добиваться от Китая сокращения "структурного... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T14:59:00+03:00
2025-09-15T14:59:00+03:00
в мире
китай
сша
мадрид
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Демократы в палате представителей США обратились к администрации президента Дональда Трампа с призывом добиваться от Китая сокращения "структурного перепроизводства" в рамках обсуждаемого торгового соглашения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо законодателей. "Историческое и разрушительное использование Китаем структурного перепроизводства для стимулирования экономического роста наносит неоспоримый ущерб промышленности и занятости в США, а также подрывает стабильность международных рынков", - говорится в обращении конгрессменов. По данным агентства, письмо направлено в минфину США, торговому представителю и министерству торговли на фоне переговоров главы минфина Скотта Бессента и торгового представителя Джеймисона Грира с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Мадриде. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
https://ria.ru/20250915/ssha-2041992061.html
https://ria.ru/20250915/kitay-2041973301.html
китай
сша
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, мадрид, дональд трамп, скотт бессент
В мире, Китай, США, Мадрид, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Демократы призвали Трампа добиться от КНР сокращения перепроизводства

Демократы призвали Трампа заставить КНР сократить структурное перепроизводство

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Демократы в палате представителей США обратились к администрации президента Дональда Трампа с призывом добиваться от Китая сокращения "структурного перепроизводства" в рамках обсуждаемого торгового соглашения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо законодателей.
"Историческое и разрушительное использование Китаем структурного перепроизводства для стимулирования экономического роста наносит неоспоримый ущерб промышленности и занятости в США, а также подрывает стабильность международных рынков", - говорится в обращении конгрессменов.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Глава Минфина США оценил уровень отношений с Китаем
11:39
По данным агентства, письмо направлено в минфину США, торговому представителю и министерству торговли на фоне переговоров главы минфина Скотта Бессента и торгового представителя Джеймисона Грира с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Мадриде.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт нефти из России
10:28
 
В миреКитайСШАМадридДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала