Мария Киселева стала амбассадором бренда "Сделано в России"

Мария Киселева стала амбассадором бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 15.09.2025

Мария Киселева стала амбассадором бренда "Сделано в России"

15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ряды амбассадоров национального бренда "Сделано в России" пополнила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая Мария Киселева, сертификат, подтверждающий этот статус, вручила ей 14 сентября на Гребном канале в Москве генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Вероника Никишина."Для меня большая честь стать амбассадором бренда "Сделано в России". Я горжусь нашей страной и верю в созидательный дух, который всегда вдохновлял спортсменов на победы. Эта сила движет вперед не только нас, но и нашу промышленность, креативные индустрии, высокие технологии, IT и другое. Рада, что снова буду представлять нашу страну, но уже в новом статусе", - сказала Киселева.Программа амбассадоров - важный инструмент продвижения национального бренда "Сделано в России", реализуемый в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Она позволяет привлекать к формированию позитивного образа российского бизнеса за рубежом не только компании, но и ярких личностей из мира культуры, спорта и медиа.Мария Киселева - трехкратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России. Награждена орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, а также благодарностями президента РФ. Также она является президентом Федерации синхронного плавания Москвы, директором спортивной школы "Центр по синхронному плаванию М.Киселевой" и руководителем Русского театра на воде.Программа "Сделано в России" координируется Минпромторгом России, а основные функции по ее реализации возложены на Российский экспортный центр. За последние три года поддержку в рамках программы получили более 3 700 уникальных компаний, а объем поддержанного экспорта достиг 420 миллиардов рублей. В 2025 году правительство РФ по поручению президента России приняло обновленную программу, расширившую список доступных инструментов продвижения. Появились новые форматы, такие как фестивали-ярмарки, онлайн-стриминги, помогающие представить зарубежным покупателям широкий ассортимент российских товаров - от продуктов питания до детских товаров и изделий ручной работы.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

